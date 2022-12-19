Гриппом и ОРВИ в Петербурге болеют более 13% школьников и дошкольников

На дистанционное обучение в Санкт-Петербурге перевели 675 классов в 140 школах в связи с ростом числа заболевших ОРВИ, гриппом или COVID-19. Об этом 19 декабря рассказали в комитете по образованию.

Число классов «на удаленке» превысило показатели прошлой недели втрое. На фоне всплеска заболеваемости учеников 1-4-х классов школ решено отпустить за зимние каникулы досрочно. В ведомстве отмечают, что в настоящее время болеют 13,5% школьников и 13,4% дошкольников в городе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцам рассказали о правилах профилактики гриппа.

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