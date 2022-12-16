Петербуржцам рассказали о правилах профилактики гриппа

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало об основных профилактических мерах, предупреждающих заболевание гриппом. Защищенность организма можно повысить, если сократить время пребывания в местах массового скопления людей, использовать маски и регулярно мыть руки.

Другими правилами профилактики остаются привычные своевременные проветривание и уборка помещений, соблюдение здорового образа жизни, полноценный сон и сбалансированное питание. Петербуржцев также призывают вакцинироваться от гриппа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург возвращаются эпидемиологические ограничения. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе за прошедшую неделю превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. При этом 55% случаев заболевания приходится на детей.

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