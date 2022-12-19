Ледяной коллапс

Последствия ледяного дождя устраняют в Курганской области. Губернатор Вадим Шумков рекомендовал главам территорий организовать работу комиссий ЧС по вопросам содержания дорог, тротуаров и объектов социальной сферы. Из-за обильных осадков 19 декабря в регионе запретили движение автобусов по всем автодорогам. Из-за обледенения проводов задержали несколько пассажирских поездов. В Кургане без света остался поселок Ключи, а из-за сильной гололедицы в городе отменили занятия в школах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за сильной гололедицы в Кургане отменили занятия в школах во вторую смену 19 декабря и в первую - 20-го.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Из-за сильной гололедицы в Кургане отменили занятия в школах во вторую смену 19 декабря и в первую - 20-го.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Курганской области устраняют последствия ледяного дождя. Из-за потепления, сильного ветра и обильных осадков 19 декабря в регионе ввели целый ряд ограничений. Потепление сменят морозы до –15 °C. Губернатор Вадим Шумков поручил главам территорий организовать работу муниципальных комиссий ЧС по вопросам содержания дорог, тротуаров, объектов социальной сферы. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Погода преподнесла очередную “аномаль”. После трех недель морозцев на улице “ноль” и идет дождь. В ряде мест это уже сопровождается гололедом, а при изменении температуры ситуация может усугубиться. Просьба. Будьте внимательны и осторожны за рулем и передвигаясь пешком. Особенно в части ваших детей и пожилых родственников»,— предупредил глава региона.

Из-за обледенения проводов в ночь с 18 на 19 декабря в курганском поселке Ключи произошло аварийное отключение электроэнергии. «В микрорайоне работает ремонтная бригада. Делается все возможное, чтобы восстановить электроснабжение Ключей»,— сообщили в пресс-службе регионального центра.

Из-за сильной гололедицы в Кургане отменили занятия во всех школах города во вторую смену 19 декабря и в первую смену 20 декабря. «Все силы дорожных и коммунальных служб брошены на борьбу с гололедом. На проезжих и пешеходных частях, тротуарах города трудятся порядка 70 рабочих и более 55 единиц техники. Выведем технику и в отдаленные микрорайоны, чтобы людям было удобнее передвигаться как на транспорте, так и пешком. Очисткой и обработкой дворовых территорий в усиленном режиме занимаются управляющие организации. Усилия всех служб направлены на то, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, как для автомобилистов, так и для пешеходов»,— написала глава города Елена Ситникова на своей странице «ВКонтакте». В мэрии уточняют, что дорожные службы проводят сплошную посыпку проезжих частей противогололедными материалами.

В ночь с 18 на 19 декабря управление ГИБДД по Курганской области ввело временный запрет на движение автобусов по автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения. Автобусное сообщение приостановлено как между населенными пунктами Зауралья, так и с другими регионами, до особого распоряжения. На момент подготовки материала запрет сохранялся. Госавтоинспекции соседних регионов рекомендуют водителям в ближайшие дни не ездить в Курганскую область без особой необходимости.

19 декабря аэропорт Кургана не смог принять авиарейс из Москвы из-за обледенения полосы. Борт переправили в Кольцово (Екатеринбург).

На станции Шумиха из-за обледенения контактных проводов произошла задержка нескольких пассажирских поездов. По данным Южно-Уральской железной дороги, поезд №11 Владивосток—Самара задержался более чем на четыре часа, №97 Тында—Кисловодск — на 2 часа 21 минуту, №60 Кисловодск—Новокузнецк — на 43 минуты, №130 Анапа—Красноярск — более чем на час, №148 сообщением Астрахань—Нижневартовск — на 7 часов 33 минуты. Проблемы с движением поездов из-за обледенения также возникли и на территории Челябинской области. «Железнодорожники принимают все меры для устранения обледенения проводов контактной сети и минимизации задержки поездов»,— сообщает ЮУЖД. По прибытии на станцию Челябинск пассажиров поездов Владивосток—Самара и Астрахань—Нижневартовск обеспечат горячим питанием и бутилированной водой. В Чебаркуле людей, ожидающих поезда из Астрахани, бесплатно разместили в комнатах отдыха.

Проверку по факту задержки поездов проводит транспортная прокуратура.

«Будет дана оценка техническому состоянию объекта транспортной инфраструктуры требованиям федерального законодательства, соблюдению сотрудниками РЖД требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным Гидрометцентра Курганской области, в ночь с 19 на 20 декабря температура воздуха в регионе опустится до –10…–15 °C. Днем 20 декабря ожидается до –6…–11 °C.

ГУ МЧС России по Курганской области прогнозирует увеличение количества ДТП на дорогах, происшествий на системах электроснабжения, а также рост травматизма среди населения из-за сильной гололедицы.

Юлия Гарипова