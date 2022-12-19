ВРП Ростовской области к 2030 году составит 3,83 трлн рублей

К 2030 году валовый региональный продукт Ростовской области составит 3,83 трлн руб., что на 41% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно актуализированной стратегии развития региона, к 2030 году ожидается рост промпроизводства 1,8 раза. При этом, 40% в нем должна составить доля высокотехнологичного сегмента. В планах правительства региона также нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта до $ 12,5 млрд. Основную роль в развитии экономики региона должны сыграть высокотехнологичная промышленность, химия, металлургия, пищепром, обрабатывающие производства.

Отмечается, что сегодня ВРП региона составляет 1,76 трлн руб.

Анастасия Назарова