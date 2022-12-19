Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Французский футболист Бензема завершил карьеру в сборной

Французский нападающий испанского «Реала», а также обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу. Об этом 35-летний Бензема объявил в социальных сетях.

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: Jon Nazca / Reuters

Карим Бензема

Фото: Jon Nazca / Reuters

«Я приложил все усилия, чтобы быть там, где я нахожусь сегодня, и я горжусь этим! Я написал свою собственную историю, и сегодня наша история заканчивается»,— написал Карим Бензема в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бензема надеялся сыграть на чемпионате мира-2022, но травма вынудила его вернуться в Мадрид. Французский нападающий теперь сосредоточится на своей карьере в «Реале», где он надеется продолжать играть еще несколько сезонов.

В финале ЧМ 18 декабря Франция проиграла Аргентине.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...