Французский футболист Бензема завершил карьеру в сборной

Французский нападающий испанского «Реала», а также обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу. Об этом 35-летний Бензема объявил в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Бензема

Фото: Jon Nazca / Reuters Карим Бензема

Фото: Jon Nazca / Reuters

«Я приложил все усилия, чтобы быть там, где я нахожусь сегодня, и я горжусь этим! Я написал свою собственную историю, и сегодня наша история заканчивается»,— написал Карим Бензема в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бензема надеялся сыграть на чемпионате мира-2022, но травма вынудила его вернуться в Мадрид. Французский нападающий теперь сосредоточится на своей карьере в «Реале», где он надеется продолжать играть еще несколько сезонов.

В финале ЧМ 18 декабря Франция проиграла Аргентине.

Мария Федотова