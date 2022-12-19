Горсуд Петербурга отставил в силе 3,5 летний приговор за сожжение чучела в военной форме на льду Невы

Санкт-Петербургский городской суд не стал оправдывать активиста Игоря Мальцева, устроившего сожжение чучела в камуфляже на льду Малой Невы. Об этом 19 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Защитник просил оправдать господина Мальцева ввиду отсутствия в его действиях состава преступления. Из его показаний нигде не следует, что он испытывает ненависть к ВС РФ, «была масленица и он просто сжег чучело, почему следствие так накалило обстановку им не понятно, наверное, в связи с политической обстановкой».

В своем последнем слове активист отметил, что не видел никакого корыстного умысла в своих действиях.

«Я убежденный пацифист. Прошу отменить приговор и оправдать меня в связи с отсутствием в моих действиях состава преступления. Это был тяжелый год, хочу поздравить всех моих друзей, которые были весь этот год со мной, с наступающим Новым Годом! Миру-мир»,— заключил господин Мальцев.

«Ъ-СПб» подробно рассказывал о приговоре активисту в материале «Сгоревшее чучело потянуло почти на четыре года колонии».

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