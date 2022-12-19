ОСАГО в Telegram: «АльфаСтрахование» запустила бот, который облегчит жизнь автомобилистам

«АльфаСтрахование» запустила бота в Telegram, который позволяет мгновенно рассчитать стоимость ОСАГО без документов. В ближайшее время его функционал также будет расширен на каско.

Для предварительного расчета стоимости ОСАГО понадобится только государственный регистрационный номер автомобиля. После этого калькулятор представит примерный расчет.

С помощью бота можно не только быстро узнать стоимость полиса, но и немного развлечься. В нем можно скачать стикерпаки с новым героем «АльфаСтрахование» — милым псом — и «собрать» свой автомобиль из будущего, ответив на вопросы викторины. Также в нем есть исторические факты о страховании автомобилей и ответы на популярные вопросы.

«Время обязывает нас к быстрым удобным решениям и мгновенным сервисам. Поэтому мы усовершенствовали процесс работы с клиентами в части оформления страховки и запустили Webapp в мессенджере Telegram, который в считанные секунды поможет узнать стоимость полиса. Уверены, сервис будет популярным среди клиентов, так как экономит время и дает возможность определиться со страховкой в режиме реального времени»,— говорит Юрий Ясиновский, руководитель проектов департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование».

Webapp был разработан совместно с технологическим стартапом Wame и креативным агентством Deluxe Interactive.

Читайте нас в Telegram

АО «АльфаСтрахование»