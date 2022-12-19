FIFA и UEFA могут исключить украинскую ассоциацию футбола

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) об исключении в случае проведения виртуального исполкома 20 декабря. Об этом сообщил вице-президент УАФ Олег Протасов, опубликовавший письмо в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

FIFA и UEFA настаивают на том, что украинская ассоциация должна решать актуальные вопросы без влияние третьих сторон. В организациях считают, что на Украинскую футбольную ассоциацию оказывают давление. В письме отмечается, что нарушение правила независимости «может привести к приостановлению членства УАФ в FIFA и UEFA в соответствии со ст. 16 Устава FIFA и ст. 9 Устава UEFA».

В декабре на должность президента УАФ официально выдвинут легендарный украинский футболист и бывший главный тренер национальной футбольной сборной Украины Андрей Шевченко. Для обсуждения его кандидатуры и было назначено заседание исполкома УАФ 20 декабря. В FIFA и UEFA считают, что его продвигают украинские власти.

FIFA не стала показывать «политическое» видео с президентом Украины Владимиром Зеленским перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре 18 декабря. В офисе украинского президента раскритиковали это решение.

Анастасия Ларина