В офисе Зеленского раскритиковали FIFA за отказ показывать обращение перед финалом ЧМ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что FIFA утратила понимание футбола как игры, объединяющей людей всего мира. Так в администрации отреагировали на решение FIFA не показывать «политическое» видео с Владимиром Зеленским перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре.

В заявлении офиса Владимира Зеленского говорится, что записанное видеообращение должно было стать «призывом к миру». В офисе президента Украины сообщили CNN, что FIFA сочла видеообращение «слишком политическим».

«FIFA утратила свое ценное понимание футбола — как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия»,— говорится в заявлении офиса украинского президента. В FIFA никак не комментировали эти сообщения.

В видеообращении Владимир Зеленский говорит, что футбол призван объединить мир, и призывает к «чемпионату мира, а не мировой войне». «Этот чемпионат мира еще раз доказал, что разные страны и национальности могут решить, кто сильнее, в честной игре, а не в игре с огнем, на зеленом поле, а не на поле боя»,— говорит в видео господин Зеленский. В офисе президента добавили, что в видеообращении нет ничего политического, нет субъективных оценок, политических сигналов и обвинений.

Финальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Францией пройдет сегодня, 18 декабря. Игра начнется в 18:00 мск.

Анастасия Ларина