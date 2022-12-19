Илон Маск запретил ссылки на другие соцсети в Twitter, а потом передумал

Илон Маск этой ночью затеял очередные революционные изменения в Twitter. Аккаунт техподдержки социальной сети предупредил, что отныне пользователям запретят создавать аккаунты, единственным контентом которых будут ссылки, ведущие на платформы конкурентов Twitter. В сообщении говорилось, что компания Илона Маска «впредь не допустит бесплатного продвижения некоторых социальных платформ на Twitter». В частности, речь шла о Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной), Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr и Post. На другие социальные сети нововведение господина Маска не распространялось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Carina Johansen / NTB / Reuters Илон Маск

Фото: Carina Johansen / NTB / Reuters

Однако уже через несколько часов эти сообщения оказались удалены. Как оказалось, Илон Маск передумал вводить столь кардинальные изменения в политику пользования Twitter, не посоветовавшись с пользователями. И уже вскоре на странице Twitter Safety появился онлайн-опрос «Должна ли у нас быть политика, запрещающая создание или использование существующих учетных записей с основной целью рекламы других платформ социальных сетей?». К 14:00 по московскому времени 87% пользователей высказались против этой инициативы. До конца голосования оставалось 15 часов.

Опрос пользователей — уже традиционный способ Илона Маска принимать важные решения о нововведениях в Twitter. Сегодня же миллиардер запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, по итогам которого 57,5% респондентов ответили «да».

Кирилл Сарханянц