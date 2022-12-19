«Если задача популяризации НПФ и закладывалась, ее вряд ли можно назвать первостепенной»

15 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон о создании на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования пенсионных сбережений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению. Согласно закону, новая система будет построена по аналогии с механизмом страхования банковских вкладов. Своим мнением об этом с «Ъ-Юг» поделился управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

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«Для начала напомню, что 8 декабря был подписан указ о продлении моратория на формирование накопительной части пенсии на 2023 год. Таким образом «заморозка» средств в пенсионных фондах продлится в общей сложности до девяти лет. При этом средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений в НПФ за первые три квартала этого года оценивается ЦБ всего в 3,4%, то есть почти втрое ниже темпов инфляции за тот же период. С учетом этих двух фактов, на мой взгляд, вероятность роста интереса населения к услугам НПФ, даже при условии распространения системы страхования, выглядит довольно низкой.

Впрочем, предположу, что если задача популяризации негосударственных пенсионных фондов и закладывалась в закон, ее вряд ли можно назвать первостепенной. Первостепенной задачей является, безусловно, создание механизма защиты средств, ранее переданных НПФ в условиях крайне сложной ситуации на рынке, возникшей в результате введения санкций в отношении связанных с Россией компаний-эмитентов, а также разного рода ограничений, связанных с инвестициями в зарубежные ценные бумаги и осуществлением трансграничных операций. Уже упомянутый ранее уровень доходности инвестирования достаточно ярко характеризует ситуацию, в которой сейчас оказались в том числе и НПФ. Однако в отличие от банков, инвестиционных фондов и брокеров, НПФ работают со средствами, от сохранности которых зависит благополучие значительной части населения, при этом система страхования, действующая в отношении вкладов, на них не распространяется, что создает в текущих условиях крайне высокие и нежелательные риски».