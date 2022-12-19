Помощник депутата Госдумы Дмитрия Пирога опроверг сведения о его задержании в аэропорту Пулково

Информация о задержании депутата Госдумы Дмитрия Пирога в аэропорту Пулково является недостоверной. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал помощник народного избранника Александр Слюсаренко.

По его словам, господин Пирог находился в Санкт-Петербурге с рабочим визитом.

«Чуть позже от Дмитрия Юрьевича будет комментарий, сегодня у него ряд рабочих моментов в Думе, так как эту волну фейков подхватили многие каналы. Сами ночью увидели эту новость, позвонили ему, разбудили. Могу сказать, что в Питере он был, вылетел туда в пятницу, присутствовал на спортивных мероприятиях как первый зампред думского комитета по физической культуре и спорту. В том числе в футбол играл. Тут еще такой репутационный момент по линии органов внутренних дел. Первым делом тем, кто распространяет такие новости, нужно было взять комментарий в правоохранительных органах»,— отметил Александр Слюсаренко.

Дозвониться до Дмитрия Пирога не удалось, телефон был выключен. Его помощник объяснил этот тем, что депутат Госдумы летит в Москву.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО информацию о задержании народного избранника не подтвердили.

«Мы уточняем информацию, перезвоните попозже. Но точно не в ближайшие час-два»,— прокомментировали в ведомстве.

В воскресенье, 18 декабря, в СМИ появилась информация о задержании депутата ГД от Краснодарского края и бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога в аэропорту Пулково.

Дмитрий Нестеренко

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