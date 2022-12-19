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Коммерсантъ FM
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В Омске родным погибшего на спецоперации офицера-танкиста вручили звезду Героя России

Звезду Героя России в Омске вручили семье погибшего в ходе спецоперации 23-летнего Николая Данильченко. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. На мероприятии, которое прошло в зале официальных церемоний омского правительства, помимо родных и близких Николая Данильченко присутствовали представители Омского кадетского военного корпуса и Омского автобронетанкового инженерного института: эти учебные заведения окончил военнослужащий.

От имени руководства Минобороны РФ награду близким погибшего вручил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. В своей речи он заявил, что Николай Данильченко «ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей».

Николай Данильченко служил командиром танкового взвода и участвовал в спецоперации на Украине с первых дней. По данным региональных властей, он вышел победителем в ряде крупных танковых сражений, уничтожив более 20 бронемашин и несколько десятков военнослужащих противника.

«В роковом для Николая бою (он произошел 25 сентября.— ''Ъ'') танковый взвод под его командованием отражал наступление врага. В ходе танковых дуэлей офицер лично уничтожил пять танков противника, не допустив при этом повреждений своей боевой машины. Используя лишь огневые возможности танкового пулемета, танкисты сумели отбить атаку противника. Но, к сожалению, наш герой попал под прицельный артиллерийский обстрел, в результате от ранений парень погиб»,— описал последний бой военнослужащего губернатор Омской области Александр Бурков. 4 октября Николай Данильченко был похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.

О российской военной операции и ее последствиях читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Константин Воронов, Новосибирск

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