Путин разрешил заключать контракты со страховщиками из недружественных стран в рамках зерновой сделки

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским страховым компаниям заключать в 2023 году сделки со страховщиками из недружественных стран, если они направлены на экспорт продовольствия и минеральных удобрений. Документ размещен на портале правовой информации.

Закон должен оказать страховую поддержку российским экспортерам в рамках зерновой сделки, говорил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он разрешает в 2023 году российским компаниям заключать сделки со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных стран и подконтрольными им лицами. При этом разрешается заключать сделки, связанные только с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. В остальных случаях запрет на заключение сделок с «недружественными» страховщиками сохраняется.

11 декабря президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможное расширение экспорта товаров в рамках зерновой сделки. Этот же вопрос господин Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее о том, что происходит на 299-й после ввода российский войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина