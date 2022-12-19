Общественный транспорт получит приоритет на дорогах Нижнего Новгорода

До конца 2022 года улицу Белинского в Нижнем Новгороде оборудуют интеллектуальной системой, дающей приоритет общественному транспорту, сообщили в правительстве Нижегородской области. Для этого светофоры оборудуют детекторами, которые вместе с программным обеспечением смогут распознавать в транспортном потоке трамваи и автобусы и предоставлять им так называемую «зеленую улицу».

Директор областного госучреждения Артем Бафанов уточнил, что в будущем подобное оборудование появится на проспекте Гагарина, улицах Родионова и Советской. «Новая система будет работать только для тех транспортных средств, которые оборудованы исправными навигационными блоками. До весны у пассажирских предприятий еще есть время для принятия мер. После этого места для работы транспорта с неисправным или неработающим оборудованием на улицах города не будет», –подчеркнул господин Бафанов.

На разработку интеллектуальной транспортной системы в 2022 году Нижегородская область направит свыше 300 млн руб., большая часть средств выделена из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счет системы власти рассчитывают увеличить пропускную способность дорог на 15% и на 25% сократить аварийность.

Владимир Зубарев