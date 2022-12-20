Под независимым флагом

В марте международная юридическая фирма Dentons приняла решение о том, что ее офисы в Москве и Санкт-Петербурге выйдут из состава глобальной группы и продолжат работать в России в независимом статусе. Сейчас команда российской практики завершает процесс выхода и запуск нового бренда Nextons. Управляющий партнер Nextons Алексей Захарько рассказал “Ъ” об особенностях реорганизации компании и ее дальнейших планах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер Nextons Алексей Захарько

Управляющий партнер Nextons Алексей Захарько



— Сохранит ли новая фирма тесное сотрудничество и взаимодействие c Dentons?

— Да, конечно. Nextons становится официальным партнером Dentons в России. Мы сохраняем тесное сотрудничество и взаимодействие с коллегами более чем в 200 офисах по всему миру, что позволяет нам сопровождать проекты клиентов не только в России, но и в других странах, а также одновременно в нескольких юрисдикциях. Помимо этого Nextons является членом сети независимых юридических фирм Nextlaw Refferal Network, в которую входят 750 фирм из 200 стран мира.

— От работы в составе крупного международного бренда до самостоятельной юридической фирмы — это огромный скачок. Не было ли ощущения прыжка в неизвестность?

— Дело в том, что Dentons — полицентричная фирма, у которой, в отличие от многих международных фирм, нет единого центра в Великобритании или США, принимающего решения и транслирующего их на всю международную сеть. Мы всегда были очень самостоятельными и решения по развитию бизнеса в России принимали локально. Поэтому сейчас происходит смена бренда, но не перезапуск налаженного годами бизнеса.

— Международные фирмы всегда подчинялись жестким стандартам качества услуг, работали по единой методологии. В какой степени сепарация скажется на качестве услуг, сохранятся ли наработанные стандарты?

— Мы собираемся уделять этому особо пристальное внимание. Помимо опыта команды есть тренинговые программы для персонала и технологические решения, которые мы разрабатывали много лет — все это остается в Nextons.

— В какой степени вам удалось сохранить команду?

— Мы сделали все возможное, чтобы сохранить коллектив. Почти все специалисты в Москве и Санкт-Петербурге остаются в Nextons. У нас отличная команда. В прошлом году мы стали абсолютным лидером российской части рейтинга Best Lawyers: 105 юристов были признаны лучшими в 46 отраслях права.

Мы остаемся одной из крупнейших практик в России — это большой плюс для клиентов, так как одновременно мы можем работать над большим количеством проектов в каждой практике. За счет большой команды происходит внутренний обмен ноу-хау, квалификацией и специализацией. В то же время мы всегда ищем новые возможности для роста и открыты для переговоров с новыми партнерами — профессионалами, обладающими потенциалом для личного развития, понимающими концепции кросс-селлинга и готовыми эффективно взаимодействовать с различными практиками Nextons.

— Отношения Dentons с российскими клиентами были проверены годами безупречной партнерской работы. Теперь бренд изменился. Как клиенты это восприняли?

— Нам удалось выстроить процесс реорганизации так, чтобы он не отразился на работе с клиентами. Безусловно, наши клиенты рады, что их ключевые контакты в российской практике, с которыми они работали на протяжении многих лет, не изменились. Им не нужно перезаключать договоры. Адреса наших офисов остаются прежними. Очень важно, чтобы в условиях быстро меняющихся внешних обстоятельств и новых вызовов этого времени клиент мог обратиться к консультанту, которому он доверяет и на которого может положиться.

— В каких областях права фирма будет представлять интересы клиентов в новом корпоративном качестве?

— Nextons продолжает предоставлять полный комплекс юридических услуг. Мы консультируем по широкому спектру вопросов во всех ключевых областях права, осуществляем комплексное сопровождение бизнеса и сделок и защищаем интересы клиентов в судебных спорах и арбитражных разбирательствах. Мы делаем это, следуя лучшим практикам и традициям, созданным в течение более чем 30-летней истории работы команды на российском рынке под глобальным брендом.

Юлия Карапетян