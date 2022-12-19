L3Harris покупает Aerojet Rocketdyne за $4,7 млрд

Американская военная технологическая компания L3Harris Technologies объявила о договоренности купить производителя двигателей для ракет Aerojet Rocketdyne Holdings. Акции Aerojet будут выкуплены по $58, а сумма сделки составит $4,7 млрд, включая долговые обязательства.

Aerojet поставляет двигательные и энергетические установки как для космических, так и военных нужд, являясь давним подрядчиком NASA, Министерства обороны США, а также ряда зарубежных стран.

Для компании нынешняя сделка — уже вторая попытка продать себя. В декабре 2020 года компания объявила о сделке с Lockheed Martin. Тогда Aerojet была оценена в $4,4 млрд. Однако в феврале нынешнего года сделку заблокировала Федеральная торговая комиссия, посчитав, что она приведет к чрезмерной монополизации рынка.

Для L3Harris, в свою очередь, это уже вторая крупная сделка за последние три месяца. В октябре компания договорилась о покупке подразделения Viasat, занимающегося разработкой технологий военной связи, за $1,96 млрд.

Кирилл Сарханянц