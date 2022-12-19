Директору центра стандартизации, метрологии и испытаний в Башкирии вручили орден Юлаева

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве республики наградил директора регионального отделения «Центра стандартизации, метрологии и испытаний имени Муратшина» Сергея Севнитского в честь 120-летнего юбилея со дня основания республиканского филиала.

«Это наши партнеры. Долгие годы мы вместе работали, вместе созидали. В нашей республике ЦСМ известен деятельностью по обеспечению единства измерения, стандартизации, сертификации, организации масштабных мероприятий в области качества», — отметил Радий Хабиров.

Карина Мамаева

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