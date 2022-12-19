Трем регионам выделили 50 млрд руб. на реконструкцию объектов культуры и расселение аварийного жилья

Правительство выделило Москве, Санкт-Петербургу и Тульской области 50 млрд руб. на строительство и реконструкцию объектов культуры, а также переселение граждан из аварийного жилья. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, деньги потратят на:

строительство нового музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве;

реконструкцию и реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова;

реставрацию музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

«Выделенные средства также позволят в опережающем порядке переселить людей из аварийного жилья. За счет перераспределения 22,1 млрд руб. в 2022–2023 годах свои жилищные условия улучшит более 15 тыс. человек»,— добавили в пресс-службе правительства.

В ноябре президент Владимир Путин заявил, что людей, живущих в аварийном жилье, нужно переселять. Он утверждал, что расселение из аварийного жилого фонда в стране проходит с опережением.

Лаура Кеффер