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Коммерсантъ FM
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Ограничение на полеты в 11 городов России продлено до 27 декабря

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России. Запрет действует до 3:45 по мск 27 декабря.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля на фоне российской военной операции на Украине. Эту меру продляют уже в 49-й раз.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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