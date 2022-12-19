В Курганской области ограничили движение автобусов из-за снегопада

В связи с погодными условиями в Курганской области на дорогах федерального, межмуниципального и регионального значения запрещено движение автобусов. Из-за снега, порывов ветра до 15 м/с, перепадов температуры от -7 градусов до 0 градусов и гололедицы есть угроза безопасности движению, сообщают в управлении ГИБДД региона.

Сейчас ведутся работы по снегоочистке и обработке дорожного покрытия противогололедными материалами. Сотрудники госавтоинспекции рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. О дате и времени снятия ограничений движения в ГИБДД сообщат позднее.