Из-за гриппа и ОРВИ частично закрыты 109 новосибирских детсадов и 41 школа

В Новосибирске из-за распространения ОРВИ и гриппа частично закрыты 109 детсадов, 239 групп. В общей сложности болеют, пропуская посещение детсадов, около 8,2 тыс. их воспитанников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Статистические данные привел первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев. Он выступил на оперативном совещании в правительстве региона

«По школам аналогичная ситуация. Временно отсутствующих – 5527 человек, частично закрытых школ – 41, классов – 135»,– добавил господин Буреев. Он отметил, что показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Новосибирской области выше, чем в прошлом году.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в регионах Сибирского федерального округа фиксируется резкий рост числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В Новосибирской области на прошлой неделе поликлиники перевели на семидневную рабочую неделю, управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю ввело в регионе санитарно-эпидемиологические и ограничительные мероприятия в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

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Валерий Лавский