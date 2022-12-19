Путешествие за три СИЗО

Конституционный суд проверит норму Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которая не позволяет оспорить решение следователя о переводе в другой следственный изолятор. Обвиняемый, которому в ходе следствия пришлось несколько раз переехать из одного СИЗО в другой, жалуется на ограничения в доступе к правосудию. Подобная практика помогает «изолировать» обвиняемого от адвокатов, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) проверит положения ст. 125 УПК, которая регламентирует обжалование действий следователя на досудебных стадиях процесса, сообщается на сайте КС. Поводом для проверки стала жалоба жителя Черкесска Владимира Саркисяна, которого в 2020 году заподозрили в убийстве 20-летней давности. Он был отправлен в СИЗО-2 Пятигорска — ближайшее к Ессентукам, где находится расследовавшее дело ГСУ СК по Северо-Кавказскому округу. Через месяц следователь решил перевести обвиняемого в СИЗО Элисты (Калмыкия) во избежание разглашения данных предварительного расследования и контактов между следственно-арестованными. При этом в Элисту отправили всех следственно-арестованных по этому делу, отмечает пятигорский адвокат заявителя Константин Качалов.

Затем его подзащитного отправили в Грозный: на этот раз основанием перевода стал запрос из МВД Чечни о необходимости допроса господина Саркисяна по расследуемому там уголовному делу. Но за два месяца никаких следственных действий не проводилось, зато «обвиняемого пытали и выбивали признательные показания», утверждает защитник. Получить их следствию так и не удалось, но теперь, рассказал адвокат, его подзащитный стал обвиняемым уже по другому делу — о разбойном нападении.

Все это время господин Качалов оспаривал решение следователя о переводе подследственного из одного СИЗО в другой. По мнению заявителя, причины были надуманными, а в действительности на него таким образом оказывалось давление, чтобы получить признательные показания. К тому же удаленность содержания Владимира Саркисяна от места производства предварительного следствия сильно осложняла его общение с адвокатом и искусственно ограничивала возможность получения квалифицированной юридической помощи — права, которое в соответствии с Конституцией РФ не подлежит ограничению даже федеральным законом, напоминает Константин Качалов. Однако Ессентукский горсуд отказался рассматривать жалобу, посчитав, что такие решения следователя не подлежат обжалованию. Апелляционная и кассационная инстанции эту позицию поддержали, как и заместитель председателя Верховного суда РФ.

Теперь господин Саркисян пытается уже в КС доказать, что отказ суда проверять решения следователя о переводе его в разные СИЗО нарушает его право на судебную защиту, то есть противоречит сразу нескольким статьям Конституции. Кроме того, отмечает адвокат Качалов, закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых вообще не регламентирует основания и порядок перевода из одного СИЗО в другой — в отличие от перевода из СИЗО в изолятор временного содержания.

Координатор организации «Русь сидящая» (включена в реестр иностранных агентов) в Ярославле Руслан Вахапов говорит, что это стандартная практика давления на подследственных, известная еще со времен СССР как «поставить на колеса»: она нередко сопровождает «проблемные» уголовные дела, когда у следствия информация есть, а доказательств нет. Заключается эта практика в том, что подозреваемого или обвиняемого непрерывно перемещают по этапу — это позволяет изолировать его от адвокатов и обеспечивает постоянные бытовые проблемы. Как правило, заканчивается такое «путешествие» подписанием явки с повинной, добавляет эксперт.

Адвокат и бывший следователь следственного комитета при прокуратуре Андрей Гривцов говорит, что не видит препятствий для судебной проверки решения о переводе из одного СИЗО в другое, хотя сам он с подобной практикой не сталкивался. Ведь в ст. 125 УПК прямо сказано, что в судебном порядке могут быть обжалованы не только решения следователя об отказе в возбуждении или прекращении уголовного дела, но и «иные решения», которые «способны причинить ущерб конституционным правам и свободам», а также затруднить доступ граждан к правосудию, напоминает эксперт.

Анастасия Корня