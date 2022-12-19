Коммунисты просят ясности

Депутат Московской городской думы Елена Янчук (КПРФ) на этой неделе внесет законопроект, в котором предлагается упростить язык столичных нормативных актов. Современные законы, по ее мнению, перегружены сложными оборотами, узкоспециализированными терминами и чиновничьим жаргоном. Это не позволяет людям, чью жизнь регулируют эти нормы, в полной мере разбираться в них и влиять на изменение их содержания, считает госпожа Янчук. В «Единой России» говорят, что наработки в этом направлении уже ведутся — в частности, в области замены иностранных аналогов русских слов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Янчук

Фото: Официальный сайт Елены Янчук Елена Янчук

Фото: Официальный сайт Елены Янчук

В законопроекте предлагается дополнить ст. 11 закона «О правовых актах города Москвы» нормой об упрощении их языка: изложение должно быть «простым и понятным», а значит, при их написании нужно избегать «канцеляризмов, профессиональных жаргонизмов, заимствованных слов и сложных синтаксических конструкций». В пояснительной записке Елена Янчук ссылается на научную монографию 2018 года НИИ проблем государственного языка Санкт-Петербургского университета, в которой отмечается, что язык законодательных актов понимают «не более пяти процентов жителей страны». По мнению депутата, сложность изложения законов «приводит к недопониманию между властью и обществом», а исправление ситуации будет способствовать «развитию гражданского общества» и «реализации фундаментальных конституционных принципов». В частности, госпожа Янчук отмечает, что по закону о правовых актах жители столицы «являются субъектами правотворчества», но оно «затруднительно без глубокого понимания» законов, что вызывает необходимость излагать их «на простом и понятном языке». Коммунист также напоминает опыт других стран: в частности, Новой Зеландии, которая приняла аналогичный закон прошлой осенью, и США, закрепивших подобные нормы еще в 2010 году.

Чтобы доказать необходимость изменения языка законов, Елена Янчук исследовала несколько нормативных актов Москвы с помощью лингвистов. Они указали на нагромождение причастных оборотов и частое использование узкоспециализированных и иноязычных терминов (например, «секвестирование расходов» и «листинг ценных бумаг»).

Госпожа Янчук подчеркивает, что ее инициатива не предполагает введения каких-либо ограничений для обычных людей и касается только неоправданного употребления иностранных слов. «Законопроект не ставит задачу придумывать или подбирать русские синонимы всем заимствованным из других языков словам, которых в нашем языке немало,— говорится в пояснительной записке.— Это требуется главным образом тогда, когда заимствованный термин менее известен, чем российский аналог».

Отметим, 13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок использования иностранных слов на государственном уровне. Документ предлагает обязать чиновников соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками, которые предстоит разработать правительству.

Предложения об очищении языка законов от ненужных канцеляризмов периодически высказываются, поскольку это продиктовано необходимостью однозначного понимания смысла документа, сказал “Ъ” глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников («Единая Россия»). Наработки в этом направлении есть, отметил депутат, приведя в пример вышеупомянутый закон «О государственном языке». «Кроме того, есть судебная и правоприменительная практика толкования терминов и словесных блоков,— добавил господин Семенников.— Понятно, что в один день изменить это невозможно, ведь имеется огромный массив уже принятых законов, изложенных в определенном стиле и лексическом единообразии. Одномоментно перейти от языка, условно, "Войны и мира" к слогу сказки об Аленушке и братце Иванушке нереально». Впрочем, законопроект в городскую думу еще не внесен, и посмотреть на то, что и как там написано, «будет любопытно», добавил депутат.

Кира Хейфец