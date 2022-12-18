В петербургское Заксобрание внесли законопроект о снижении транспортного налога в 10 раз

Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга законопроект о снижении городского транспортного налога в 2024 году. В случае его принятия сумма сборов для каждого вида транспорта уменьшится почти в 10 раз.

Документ на рассмотрение внесли парламентарии Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Александр Новиков. В пояснительной записке к законопроекту депутаты указывают, что последние годы фискальная нагрузка для автомобилистов только росла, во многом за счет косвенных сборов, и дальнейшее их увеличение может привести к резкому падению собираемости транспортного налога.

«Автомобиль – не роскошь, не излишество, но политика по отношению к автовладельцам становится просто враждебной. (…) Акцизы на бензин, которые в свое время преподносили как замену транспортному налогу, исходя из формулы: сколько проехал, столько и заплатил, — продолжают расти. (…) Нужно снижать петербургский транспортный налог, в противном случае его собираемость на фоне введения платных парковок, роста цен и акцизов рискует упасть до минимальных значений»,— прокомментировала вице-спикер ЗакСа и одна из авторов документа Марина Шишкина.

Если законопроект примут, он супит в силу с 1 января 2024 года.

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