В Петербурге полиция вернула матери похищенного отцом в 2021 году ребенка

Санкт-петербургские полицейские 17 декабря задержали находившегося в розыске мужчину, который обвиняется в похищении своего сына в декабре 2021 года. Шестилетний мальчик возвращен матери, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, 8 декабря прошлого года 50-летний мужчина избил бывшую жену, которая вела их ребенка в сад, и похитил мальчика. Ранее он был ограничен в родительских правах. Мужчину объявили в федеральный розыск по статье «Похищение человека» (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

После его задержания в Железногорске полицейские установили, где находится ребенок. Мужчину доставили в полицию для последующей передачи петербургским следственным органам.

Мария Федотова