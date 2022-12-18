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Коммерсантъ FM
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Гладков сообщил об одном погибшем и пятерых пострадавших при обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при работе системы противовоздушной обороны над Белгородом пострадали четыре человека, в Белгородском районе — один человек погиб и один получил ранения.

«По Белгороду. Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали»,— написал господин Гладков в Telegram.

По словам господина Гладкова, в микрорайоне Белгорода Луч выбило окна в четырех многоквартирных домах. Были повреждены 14 домов в частном секторе и 9 автомобилей. В Белгородском районе зафиксированы повреждения на птицефабрике.

Последний раз системы ПВО работали в небе над Белгородом 1 декабря. Тогда же под обстрел попали села в Валуйском районе и Шебекинском округе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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