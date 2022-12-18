В Петербурге открылся крупнейший в Европе фудмолл

В Санкт-Петербурге в историческом здании Варшавского вокзала официально открылся фудмолл Vokzal 1853 общей площадью 24 тыс. кв. м. Вместимость до 90 корнеров делает площадку крупнейшей в Европе в своем роде.

Сейчас в фудмолле работает около 50 точек общепита с итальянской, паназиатской, японской, корейской и средиземноморской кухней. Оставшиеся свободные площади руководство холдинга «Адамант», открывшего фудмолл, планирует заполнить в течение 2023 года, пишет «РБК Петербург».

«В качестве образца или флагмана мы рассматривали "ДЕПО" в Москве на Лесной улице, это первый проект фудмолла в России. Опыт его работы показал, что такая концепция пользуется большой популярностью. Плюс провели анализ европейских фудмоллов в Германии, Испании и Италии, попытались взять у них лучшее»,— прокомментировал открытие Vokzal 1853 вице-президент «Адаманта» Анатолий Мариничев.

Он отметил, что в течении трех лет холдинг планирует модернизировать фудкорты в аналогичные гастрономические пространства во всех 22 своих торговых центрах в Петербурге.

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