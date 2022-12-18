В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО, четыре человека пострадали

В результате срабатывания системы ПВО в Белгороде и Белгородском районе есть разрушения на земле. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Известно о четырех пострадавших, их доставляют в больницу.

По данным местных СМИ, в Белгороде в результате падения фрагментов повреждены здания в районе улицы Славянской. Выбиты стекла, поврежден минимум один автомобиль. В Белгородском районе удар якобы пришелся по птицефабрике агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» в селе Ясные Зори.

Жителям Белгорода начинают приходить смс-соощения об обстреле и необходимости спуститься в укрытия, сообщают местные СМИ.

Какие населенные пункты Белгородской области обстреливают украинские силовики — в специальном проекте.

Олег Мухин