Авария на электросетях, из-за которой в Краснодаре были обесточены 7 улиц, устранена

Авария на сетях, из-за которой в Краснодаре от электричества были отключены семь улиц в Карасунском округе Краснодара, устранена, все потребители запитаны. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба города (ЕДДС).

Утром в воскресенье ЕДДС сообщила об аварии, в результате которой были отключены подстанция «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций. Без электричества несколько часов оставались жители улиц Радужная, Быкова, Наримановская, Ореховая, Курганная, Обрезная и Васюринская.

Михаил Волкодав

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