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Коммерсантъ FM
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СМИ сообщили о подрыве упавших в Волгоградской области беспилотников

В ночь на 18 декабря в социальных сетях стали появляться видеозаписи сильного взрыва в Еланском районе Волгоградской области. Местные СМИ пишут, что взрыв — это ликвидация упавших 16 декабря на территории района нескольких беспилотников.

Видеозапись взрыва опубликовали, в частности, издания «Блокнот» и V1.ru. На ней видна сильная вспышка и грибновидное облако высотой в несколько метров. Комментариев на момент написания материала от официальных лиц региона не поступало.

17 декабря в Telegram-канале «Мобилизация. Волгоградская область» появилось сообщение, в котором со ссылкой на местных жителей говорилось, что упавшие 16 декабря обломки беспилотников вывезли подальше от населенных пунктов. В сообщении отмечается, что местность для ликвидации упавших объектов оцепили и что «все проходило под контролем военных».

Обломки как минимум трех неопознанных объектов были обнаружены в Еланском районе 16 декабря. Местные СМИ со ссылкой на жителей сообщили, что это были обломки беспилотников. В районной администрации тогда сообщили, что в результате падения объектов никто не пострадал, вреда социально значимой инфраструктуре причинено не было.

Анастасия Ларина

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