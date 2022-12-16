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Коммерсантъ FM
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СМИ сообщили о падении неопознанных объектов в Волгоградской области

На территории Еланского района Волгоградской области упали обломки как минимум трех неопознанных объектов. Местные СМИ со ссылкой на жителей района сообщают, что это обломки беспилотников. В настоящее время места падения оцеплены. В районной администрации заявили, что в результате инцидентов никто не пострадал.

Как сообщает издание «Блокнот», обломки упали между поселками Елань и Набат. Судя по «Яндекс.картам», от места падения до Волгограда — 250 км, до Воронежа — 320 км, до украинской границы — 500 км. Обломки одного объекта упали в поле, второго — в лесопосадке, третьего — на сарай в поселке Дубовое (10 км от Елани).

Издание V1.ru cо ссылкой на сообщения в социальных сетях сообщает, что первые записи о падении неизвестного объекта появились в 11:00 мск. Обломки двух объектов разбросало в поле за несколько метров друг от друга. Один из упавших летательных аппаратов оставил в поле «дыру-траншею».

На фотографиях с места падения видно, что упавшие обломки окрашены в защитный зеленый цвет. На обломках можно заметить бортовой номер, торчащие красно-желтые провода, камеры.

Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативных служб перекрыли ближайшую трассу. В региональном управлении МЧС журналистам местных СМИ рекомендовали обращаться за комментариями в Министерство обороны РФ. РБК в районной администрации сообщили, что «в данных происшествиях никто не пострадал, вред социально значимой инфраструктуре не был причинен».

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