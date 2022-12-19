Дни турбины

Западные санкции, ранее не затрагивавшие пермскую электроэнергетику, оказали серьезное влияние на отрасль в этом году. На пермской ТЭЦ-9 из-за поставок энергооборудования на полгода был отложен запуск одного из энергоблоков. Сложности возникли и с эксплуатацией западных энерготурбин. Отечественные аналоги уже разрабатываются, и их опытный образец может быть поставлен на пермской ТЭЦ-14.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первый головной образец газовой турбины ГТЭ-65 может быть установлен на пермской ТЭЦ-14 Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Первые западные санкции в 2014 году российские генкомпании, сделавшие ставку на зарубежные «движки», практически не ощутили Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Первый головной образец газовой турбины ГТЭ-65 может быть установлен на пермской ТЭЦ-14 Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Первые западные санкции в 2014 году российские генкомпании, сделавшие ставку на зарубежные «движки», практически не ощутили Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг / купить фото

Российские энергетики с каждым годом планомерно сокращают зависимость от зарубежного оборудования. В 2022 году, по данным Минэнерго РФ, доля импорта в отечественной электроэнергетике составляла 30%, снизившись за последние пять лет с 37%. Задача по снижению доли была поставлена федеральными властями — электроэнергетика является важной частью критической инфраструктуры РФ. В 2022 году, после начавшейся в феврале специальной военной операции на Украине, проблемы с поставками импортного оборудования усугубились, но опрошенные «G — Итоги года» представители энергокомпаний заявляют о преодолении сложностей.

Пермские энергетики в этом году активно сокращали зависимость от западного оборудования. Так, в ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК) импортозамещение коснулось в первую очередь ИТ-составляющей работы компании. «Мы приобрели дополнительные серверные мощности на одном из предприятий Подмосковья, хотя ранее использовали только американские серверы. Наш новый межсетевой экран собран в Новосибирске, а приемники ГЛОНАСС, на которую мы перешли с GPS,— в Находке. Базовый же софт — системы биллинга — у нас всегда был отечественным. Мы пользуемся как программами 1С, так и ПО собственной разработки. Основная программа — „ЭнергоБил“ создана нашими специалистами исходя из задач компании. Проще и эффективнее было сделать самим, чем найти приемлемый аналог на рынке и адаптировать под наши требования»,— говорит гендиректор ПЭСК Игорь Шершаков.

Активно занимается импортозамещением и филиал «Пермэнерго» компании «Россети Урал». Если десять лет назад доля импортного оборудования была довольно велика, то теперь продукция отечественных производителей составляет более 98%, отмечают в пермском филиале. «Мы взаимодействуем с производителями по всей стране, и особенно подчеркну — с производителями из Пермского края. Например, это пермский завод „Инкаб“»,— сообщил заместитель директора, главный инженер филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Александр Хромцов. По его словам, «Пермэнерго» активно закупает у «Инкаба» инновационный оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос (ОКГТ). Его уникальность заключается в том, что он защищает ЛЭП от ударов молнии и применяется как кабель связи и передачи большого объема данных.

Другое направление работы «Пермэнерго», на котором удалось решить задачу импортозамещения, это диагностика повреждений линий электропередачи в городской черте. В прошлом году энергетики закупили отечественную передвижную электротехническую лабораторию, позволяющую в условиях городской застройки оперативно находить повреждения в кабельных линиях. «Если раньше на поиск повреждений уходило много времени, то теперь нам достаточно всего одного-двух часов, чтобы справиться с этой задачей»,— рассказал начальник службы диагностики и испытаний Пермских городских электрических сетей «Пермэнерго» Михаил Ситников.

Валы отсюда Иная ситуация складывается с турбинами и связанными с ними агрегатами. Зависимость России от импорта газовых турбин — более 90%, в стране нет собственного производства турбин большой мощности, ссылается РБК на исследование Высшей школы экономики.

В РФ в начале нулевых на ТЭЦ в рамках программы «Договор о присоединении мощности» (ДПМ) массово реализовывались проекты по замене старого энергооборудования на новое — как правило, более эффективное зарубежное. Из-за отсутствия конкурентоспособных отечественных турбин приобретались западные — производства либо Siemens, либо General Electric.

Исключением не стал и Пермский край, где пик ввода новых мощностей пришелся на 2011–2014 годы. На Яйвинской ГРЭС был построен блок, основой которого является парогазовая турбина Siemens. На Пермской ТЭЦ-6 установлены две газовые турбины, два котла-утилизатора и паровая турбина того же Siemens. Немецкий концерн поставил оборудование и на последний крупный инвестпроект в Прикамье в рамках ДПМ-1: четвертый блок Пермской ГРЭС, паровую турбину мощностью 290 МВт, две газовые турбины мощностью 292 МВт каждая, три электрогенератора мощностью 165–350 МВА. Оборудование иностранного производства — энергетическая установка фирмы Wellons (США) была установлена на Соликамской ТЭЦ, дочернем энергопредприятии «Соликамскбумпрома». Она позволяет сжигать древесные отходы, получаемые при переработке древесины, для выработки технологического пара.

Первые западные санкции в 2014 году российские генкомпании, сделавшие ставку на зарубежные «движки», практически не ощутили. Были лишь небольшие форс-мажоры с заказами энергоборудования на Украине. Так, при строительстве 4-го энергоблока Пермской ГРЭС часть оборудования заказали на одном из заводов в Мариуполе, и не дождались заказа. Но тот же блок Пермской ГРЭС с двухлетним отставанием от первоначальных анонсов был успешно запущен в 2017 году: все западные поставщики полностью выполнили свои контракты и в дальнейшем проводили гарантийное обслуживание своих агрегатов.

Ситуация изменилась с началом военной спецоперации на Украине. Как рассказал собеседник среди пермских энергетиков, западные партнеры прекратили поставки по уже оплаченным контрактам. И даже отказались возвращать в Россию отправленное на ремонт за рубеж оборудование. Не шло речи и о приезде западных специалистов для гарантийного обслуживания поставленных агрегатов.

Наиболее пострадавшим в этой ситуации оказался пермский филиал «Т Плюс», который еще в 2020 году в рамках ДПМ-2 занялся модернизацией пермской ТЭЦ-9, самой крупной по установленной тепловой мощности электростанции в Прикамье. Проект предусматривал обновление оборудования двух энергоблоков ТЭЦ. В результате потребление топлива должно сократиться на 20%. Установленная тепловая мощность станции составит 1103 Гкал/ч, электрическая — 465 МВт. Инвестиции в модернизацию оцениваются в 9 млрд руб.

Первый модернизированный блок ТЭЦ-9 должен был быть запущен 1 апреля 2022 года, но его запуск был отложен на полгода. Как поясняли в компании, причиной задержки стали трудности с подрядчиками и задержки поставок комплектующих из-за логистического кризиса и санкций. В основном сложности наблюдались с электрическим оборудованием, например с выключателями и разъединителями, которые доставлялись из Европы. Энергетики отмечали, что «кое-что удалось заменить локализованным российским оборудованием». Сейчас сдача указанного объекта в эксплуатацию находится в финальной стадии.

Теперь, как сообщили «G — Итоги года» в пермском филиале «Т Плюс», инвестпрограмма по Перми реализована в полном объеме, переносов нет. Окончательная приемка оборудования пройдет уже в 2023 году. «Большие инспекции на газовых турбинах (блоки ДПМ) пройдут по графику в 2023 году»,— отметили в энергокомпании.

В ноябрьском интервью »Ъ» гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер, отвечая на вопрос, чего компании не хватает, заявил, что запуску обновленных энергоблоков ТЭЦ-9 не хватает деталей. «Есть много причин, в частности задержки с поставками и качеством проектных работ. Кроме того, компания была вынуждена сменить ген­подрядчика и теперь сама управляет стройкой. В итоге мы смогли удержать цены в пределах заявленного CAPEX, что важно с точки зрения экономики. Одна из турбин с 1 декабря точно будет на рынке. Второй энергоблок планируем запустить весной 2023 года. Мы ничего не потеряли: правительство отменило штрафы за задержку ввода, дополнительных эксплуатационных затрат нет, а основные повышенные платежи с рынка начинаются со второго года поставки мощности»,— сказал господин Вагнер.

Он также не исключил вероятности задержек по поставкам оборудования в будущем. «Зреют риски по насосам и трубопроводам высокого давления из-за повышенной загрузки заводов. Сложности также могут возникнуть из-за перехода на отечественное ПО»,— добавил топ-менеджер.

В компании рассказали »G — Итоги года», что «Т Плюс» рассматривает покупку альтернативного оборудования в других странах и ведет переговоры с возможными поставщиками. «Но упор делается на российский рынок»,— утверждают в генкомпании.

На обе лопатки Основной проблемой для пермской электроэнергетики станет эксплуатация западных парогазовых установок, считает один из топ-менеджеров энергокомпаний. «С последующей эксплуатацией турбины происходит изнашивание лопаток, они истачиваются. Чтобы поддерживать их работу, необходимо их наращивание»,— пояснил собеседник «G — Итоги года». Выходом из ситуации могло бы стать поручение такого заказа пермским моторостроителям из «ОДК — Пермские моторы», полагает источник среди энергетиков. Напомним, что пермский моторный завод производит установку на базе авиа­двигателя ПС-90А, которая затем используется в создании серии газотурбинных электростанций (ГТЭС) другим пермским предприятием — «ОДК-Авиадвигатель».

Собеседник в пермском ОДК подтвердил «G — Итоги года», что пермские энергетики обращались к ним с предложением заняться наращиванием лопаток для западных турбин. Однако пермские моторостроители отказали в этом из-за того, что не обладают соответствующими технологиями.

«Пока проблем с обслуживанием оборудования „Т Плюс“ не видит, компания прорабатывает возможность проведения необходимого сервиса собственными силами»,— заявили в пермском филиале генкомпании.

Наши турбо Отметим, что уже несколько лет пермские ГТЭС работают в составе новой ТЭЦ, построенной в Перми специально для снабжения электроэнергией и теплом ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (8 блоков по 25 Мвт). Гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов сообщил «G — Итоги года», что «часть компонентов, которые использовала „ОДК-ПМ“, импортного производства». «Но на сегодняшний день все вопросы решаются. Станция работает, полностью покрывает всю потребность в паре и электроэнергии. По минимуму затрат на переработку 1 тонны нефти мы далеко опережаем любой западный завод»,— заявил он.

Источник в ОДК сообщил, что пока не отмечает взрывного спроса на пермские ГТЭС. «ОДК-Авиадвигатель» выпускает ГТЭС максимальной мощностью 25 МВт, что не подходит для крупных российских генкомпаний.

В Минэнерго РФ обещают решить проблему с импортозамещением в турбинной части к 2027–2030 году. Сейчас российское предприятие «Силовые машины» разрабатывает две машины — ГТЭ-65 на 65 МВт и ГТЭ-170 на 170 МВт. Для этого «Силмаш» получил субсидию из бюджета в 5 млрд руб. на разработку турбин. Первый головной образец газовой турбины ГТЭ-65 может быть установлен на пермской ТЭЦ-14. В «Силмаше» сказали, что «находятся в стадии обсуждения условий».

«Т Плюс» будет строить два парогазовых блока на российских газовых турбинах по программе модернизации, их запуск запланирован на 1 апреля 2028 года. Согласно постановлению правительства от 2021 года планируется выделить на модернизацию Саратовской ТЭЦ-2 (115 МВт) 8,68 млрд руб., проекта на Пермской ТЭЦ-14 (105 МВт) — 8,21 млрд руб.

Вячеслав Суханов