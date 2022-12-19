Твердая знать

25 ноября 2022 года на площадке автосалона «Порше Центр Пермь» состоялась 9-я церемония вручения премии «Твердые знаки», учрежденной газетой «Коммерсантъ-Прикамье». В этом году премия была приурочена к двадцатилетнему юбилею пермской редакции газеты «Коммерсантъ». «Твердый знак» был вручен представителям различных отраслей экономики Прикамья. В церемонии награждения приняли участие представители экономической и политической элиты города и края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

25 ноября 2022 года в Перми были объявлены победители премии «Твердые знаки», учрежденной газетой «Коммерсантъ-Прикамье». Традиционно «Коммерсантъ» выбрал лучшие проекты по итогам делового сезона – 2021/2022. Премия «Твердые знаки» вручается за наиболее яркие успехи и достижения в самых разных отраслях экономики Пермского края.

Открывая мероприятие, главный редактор пермской редакции «Коммерсанта» Вячеслав Суханов рассказал, что в этом году премию «Твердые знаки» редакция решила приурочить к своему юбилею. Поэтому были проанализированы темы, которые освещались двадцать лет и имели большой отклик у читателей. «Мы решили наградить “Твердым знаком” тех, кто многие годы трудился на пользу края, был героем публикаций пермского “Коммерсанта” и отличился в деловом сезоне – 2021/2022», – пояснил главный редактор выбор номинантов на награду. В результате было названо восемь победителей девятой традиционной премии «Твердые знаки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, за инновационное отношение к природным ресурсам

Фото: Андрей Чунтомов Компания «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, за инновационное отношение к природным ресурсам

Фото: Андрей Чунтомов

«Твердый знак» за инновационное отношение к природным ресурсам получила компания «ЛУКОЙЛ». Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, а в прошедшем деловом сезоне ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» освоило и сертифицировало новую рецептуру авиационного топлива.

Генеральный директор завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов, получая награду, поблагодарил «за высокую оценку труда тысяч нефтепереработчиков, которые производят топливо в этот непростой год». Он отметил, то вызовы этого года сплотили коллектив. «Мы нашли много российских партнеров и сегодня успешно наладили производство топлива в России с соблюдением высоких стандартов», – отметил господин Андронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кузовлев, за создание современного конноспортивного комплекса

Фото: Андрей Чунтомов Александр Кузовлев, за создание современного конноспортивного комплекса

Фото: Андрей Чунтомов

Награду получил владелец конноспортивного комплекса Пермского края в поселке Ферма, президент Федерации конного спорта Пермского края Александр Кузовлев за создание современного конноспортивного объекта. Его проект в поселке Ферма является основной базой для спортсменов и любителей конного спорта. В прошлом сезоне в поселке Ферма было завершено строительство скакового поля, а в планах – дальнейшее развитие комплекса. «Получить премию от “Коммерсанта” не только приятно, но и очень почетно. Желаю “Коммерсанту” процветания и сил!» – сказал после вручения награды Александр Кузовлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Чупраков, за возрождение футбольного клуба «Амкар» Награду получил Дмитрий Коновалов, пресс-атташе ФК «Амкар Пермь»

Фото: Андрей Чунтомов Валерий Чупраков, за возрождение футбольного клуба «Амкар» Награду получил Дмитрий Коновалов, пресс-атташе ФК «Амкар Пермь»

Фото: Андрей Чунтомов

Победителем премии «Твердые знаки – 2022» стал также Валерий Чупраков, президент футбольного клуба «Амкар». Редакция решила отметить господина Чупракова за возрождение легендарной команды. Именно благодаря стараниям Валерия Чупракова футбольный клуб, закрывшийся в 2018 году из-за финансовых проблем, был возрожден в прошлом сезоне и получил лицензию на выступление в профессиональной лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания Verra, за умение адаптироваться к современным экономическим условиям

Фото: Андрей Чунтомов Компания Verra, за умение адаптироваться к современным экономическим условиям

Фото: Андрей Чунтомов

Компания VERRA стала обладателем «Твердого знака» за умение адаптироваться к современным экономическим условиям. Verra – один из старейших пермских автохолдингов. Несмотря на уход иностранных производителей с российского рынка, в компании заявили, что продолжат работать и сосредоточатся на оказании сервисных услуг и продажах подержанных автомобилей. Холдинг разработал платформу для поиска запчастей и их оптовой продажи, а также объявил о намерении осуществлять продажи комплектующих собственного производства для автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Маркарян, за спасение градообразующего предприятия – ОАО «Александровский машиностроительный завод»

Фото: Андрей Чунтомов Артур Маркарян, за спасение градообразующего предприятия – ОАО «Александровский машиностроительный завод»

Фото: Андрей Чунтомов

«Твердый знак» был вручен бизнесмену, генеральному директору ОАО «Александровский машиностроительный завод» Артуру Маркаряну за спасение градообразующего предприятия. Пермская редакция следила за судьбой завода, оказавшегося на грани банкротства. А в этом деловом сезоне у предприятия появился новый собственник, который дал второй шанс предприятию с двухсотлетней историей. Новый владелец заявил о намерении вернуть позиции в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Яхнин, за развитие судоходства в Пермском крае

Фото: Андрей Чунтомов Вадим Яхнин, за развитие судоходства в Пермском крае

Фото: Андрей Чунтомов

Награды был удостоен Вадим Яхнин, предприниматель, совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» – за развитие судоходства в регионе. В 2022 году компания пополнила свой флот пятым теплоходом. Флотилия «ВолгаWolga» стала самой большой среди местных участников рынка речных круизов. Вадим Яхнин отметил, что втайне надеялся на получение награды. «”Коммерсантъ” для меня – это самое авторитетное издание. Лично знаю прекрасных журналистов, и пусть у вас все будет хорошо», – поздравил он пермскую редакцию с юбилеем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Амбер Пермалко», за сохранение традиций и качества пермских продуктов

Фото: Андрей Чунтомов АО «Амбер Пермалко», за сохранение традиций и качества пермских продуктов

Фото: Андрей Чунтомов

За сохранение традиций и качества пермских продуктов «Твердый знак» получило АО «Амбер Пермалко». В 2021 году продукция пермского завода признана лучшей водкой в премиальном и массовом сегменте XIV Международного дегустационного конкурса «Лучшая водка – 2021».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Южаков, за развитие IT-решений в строительстве Награду получила Светлана Перминова, директор ООО «Юникорн»

Фото: Андрей Чунтомов Алексей Южаков, за развитие IT-решений в строительстве Награду получила Светлана Перминова, директор ООО «Юникорн»

Фото: Андрей Чунтомов

Алексей Южаков, основатель компании «Юникорн», стал обладателем «Твердого знака» за развитие IT-решений в строительстве. Проекты Алексея Южакова, совладельца «Промобота», широко известны в стране и в мире. А созданная им платформа для создания «умных» домов «Юникорн» внедряется в крупнейших городах России.