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обновлено 20:26

Все за и против

Специальная военная операция (СВО) России на Украине определила направление общественной и политической жизни Прикамья в этом году. Большая часть представителей политических элит одобряла действия властей и активно выступала в поддержку СВО. Но были и исключения: в пользу эмиграции сделали выбор не только некоторые известные в крае общественники, но даже политики, считавшиеся «системными».

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Большая часть пермских политических элит выбрала сохранение лояльности действующему федеральному и региональному руководству

Большая часть пермских политических элит выбрала сохранение лояльности действующему федеральному и региональному руководству

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Основатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев был дважды оштрафован за выход в одиночный пикет с антивоенным плакатом и публикации в соцсетях

Основатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев был дважды оштрафован за выход в одиночный пикет с антивоенным плакатом и публикации в соцсетях

После объявления в РФ частичной мобилизации региональные власти начали искать ответственных за это направление работы

После объявления в РФ частичной мобилизации региональные власти начали искать ответственных за это направление работы

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

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Большая часть пермских политических элит выбрала сохранение лояльности действующему федеральному и региональному руководству

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Основатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев был дважды оштрафован за выход в одиночный пикет с антивоенным плакатом и публикации в соцсетях

После объявления в РФ частичной мобилизации региональные власти начали искать ответственных за это направление работы

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Пермская политическая элита после начала специальной военной операции выступила с одобрением действий федерального и регионального руководства. Одними из первых публично высказались в поддержку спецоперации спикер Пермской думы Дмитрий Малютин и секретарь регио­нального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

Высокопоставленные чиновники правительства Пермского края спустя какое-то время после начала СВО работали на территории Луганской Народной Республики. В том числе туда отправились вице-премьер правительства Прикамья Александр Борисов, краевой министр социального развития Павел Фокин, первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов.

Первые слухи о длительной командировке пермских чиновников начали появляться летом. В августе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил журналистам, что представители регионального правительства работают на территории ЛНР. По словам губернатора, чиновники оказывали содействие в рамках «гуманитарной миссии», которую Прикамье выполняет на территории республики. Господин Махонин рассказал, что регион направил туда медиков, поставляет технику различного назначения, в том числе генераторы, а также помогает готовить школы к 1 сентября. Имен чиновников, работавших в ЛНР, губернатор тогда не назвал.

В том же месяце Дмитрий Махонин лично посетил ЛНР и подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Северодонецка. Правительство Пермского края выделило 500 млн руб. из регионального резервного фонда на финансирование мероприятий по восстановлению ДНР и ЛНР.

К концу года господа Борисов, Фокин и Политов вернулись в Прикамье на свои должности в правительстве региона. Продолжает работать в Северодонецке замминистра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников. Сейчас он занимает пост первого замглавы местной администрации.

Политтехнолог Виктор Соколов полагает, что работа региональных чиновников в Северодонецке может укрепить их позиции в правительстве Прикамья, однако затрудняется оценить перспективы их продвижения по карьерной лестнице. Политтехнолог Андрей Денисенко считает, что «в краткосрочной перспективе политики и чиновники, вовлеченные в тему СВО, имеют шансы на получение дополнительных очков». «Но строить хоть сколько-то отдаленные прогнозы сейчас нереально»,— говорит эксперт.

Масштабных кадровых решений и перестановок в Прикамье не происходило. Дмитрий Махонин подчеркивал, что мобилизация в России не проводилась с 1940-х годов, обращался к правительству с поручением «максимально оперативно» решать «все точечные проблемы». А министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов отмечал, что мобилизация «проходит в напряженном, но штатном режиме».

На этом фоне позиции в региональной политике усилили бывший вице-спикер краевого заксобрания Лилия Ширяева и бывший замначальника полиции ГУ МВД РФ по Пермскому краю Константин Строгий. Госпожа Ширяева вместе с руководителем Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ириной Ермаковой выступила с инициативой создания единого регионального центра помощи мобилизованным, а также выстраивала коммуникацию между краевым военкоматом и мобилизованными. Сейчас она считается основным кандидатом на должность председателя краевой Общественной палаты.

Константин Строгий был назначен руководителем единого центра помощи военнослужащим — участникам СВО и членам их семей. «Константин Владимирович — офицер с боевым опытом, служил в „горячих точках“, много лет работал в правоохранительных органах, грамотный юрист»,— объяснял выбор кандидатуры губернатор Дмитрий Махонин. До этого господин Строгий возглавлял ГБУ «Государственное юридическое бюро Пермского края».

Эксперты полагают, что возвращение в публичную политику Лилии Ширяевой и Константина Строгого не стоит воспринимать как старт обновления региональных элит. Как отмечает политтехнолог Людмила Ознобишина, «политический, публичный и профессиональный потенциал Лилии Ширяевой очень недооценен». «Ее во многом внешнее возвращение в публичную политику могу только приветствовать. Но в целом это лишь отдельный эпизод, который не свидетельствует о курсе на обновление элит»,— считает госпожа Ознобишина.

Политическая миграция На фоне событий, связанных с СВО, из России уехали известные региональные общественники: экс-председатель Пермского краевого отделения международного общества «Мемориал» (федеральная организация внесена в реестр иноагентов и ликвидирована Верховным судом РФ) Роберт Латыпов, политолог, консультировавший оппозиционных кандидатов в Пермскую думу, экс-преподаватель ПГНИУ Всеволод Бедерсон и его жена, адвокат Ольга Бедерсон.

Господин Латыпов объяснил свое решение «угрозами со стороны правоохранительных органов». А Всеволод Бедерсон заявил, что ему «надоело разочаровываться в мысли, что еще чуть-чуть, и можно будет строить нормальную страну, с нормальными институтами».

Интересно, что эмиграцию выбирали не только оппозиционные общественники, но и политики, считавшиеся лояльными действующей власти. Например, вице-президент краевой Торгово-промышленной палаты Елена Гилязова эмигрировала в Израиль. «Я категорический противник агрессивной политики. Все, что сейчас происходит — это не от моего имени. Я не готова жить и работать в ситуации без права на собственное мнение и возможности критической оценки решений и действий власти, как в экономике, так и в политике»,— объясняла свое решение госпожа Гилязова.

Страну также покинул депутат Пермской думы Сергей Захаров, избиравшийся от «Единой России». По словам депутата, он уехал в Германию по учебной визе для изучения «немецкой культуры и литературы». Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой СВО, после чего его исключили из фракции партии власти. А секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил, что действия господина Захарова «демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал».

Протестовать и наказывать После начала СВО в крае проходили стихийные митинги и одиночные пикеты с антивоенными лозунгами. Митинги не были многочисленными и разгонялись полицией буквально спустя несколько минут. А люди, выходившие на одиночные пикеты, штрафовались по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ», появившейся в Кодексе об административных правонарушениях в РФ в марте. Согласно данным РБК, с марта по октябрь этого года в суды Пермского края поступило 82 административных дела по данной статье. Кроме того, по словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Пермского края Виталия Копылова, в этом году региональный надзорный орган направил в генпрокуратуру «почти 90 заключений» о признании информационных материалов «фейковыми» и их блокировке. На основании этих материалов полиция подготовила около 100 протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено более 80 лиц.

К административной ответственности по статье о «дискредитации вооруженных сил» был привлечен основатель благотворительного фонда «Дедморозим», известный в крае общественник Дмитрий Жебелев. Его дважды оштрафовали на 30 тыс. руб.: за выход в одиночный пикет с антивоенным плакатом и за публикации в соцсетях. Еще до акции господин Жебелев оставил пост внештатного советника губернатора Пермского края. А в сентябре, уже после решения суда, Дмитрий Жебелев покинул президиум фонда «Дедморозим». Общественник объяснил свое решение желанием защитить фонд и его сотрудников. «Гарантий защиты в таких условиях быть не может. Но если есть шанс хоть как-то снизить риск, мои амбиции — самая маленькая цена, которую только можно заплатить за то, чтобы им воспользоваться»,— писал господин Жебелев в своем телеграм-канале. Он добавил, что остается частью команды «Дедморозим» и не планирует покидать Пермский край.

Рекордсменом по количеству административных протоколов, составленных на основе публикаций в соцсетях, стал экс-депутат заксобрания и ветеран региональной оппозиционной политики Константин Окунев. В этом году суд пять раз принимал решения о назначении штрафов для господина Окунева. Самый крупный из них, в размере 150 тыс. руб.,— за «высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств» президента РФ. Еще два протокола были составлены по статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ: на господина Окунева были наложены штрафы в сумме 35 тыс. руб. и 50 тыс. руб. Кроме того, экс-депутат признан виновным в неуважении к власти, за что суд оштрафовал его еще на 31 тыс. руб. Константин Окунев также был оштрафован на 2 тыс. руб. за использование фото с элементами нацистской символики.

Андрей Денисенко считает, что на данный момент сложно объективно оценить, повлияли ли антивоенные высказывания на базу сторонников оппозиции. «Основными площадками для публичной активности общественников традиционно были Instagram и Facebook (обе сети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.— BG). Теоретически можно было бы замерить прирост подписчиков и активность комментариев. Но после блокировки этих соцсетей трафик упал как минимум на 30%, так что оценки могут быть только эмпирическими»,— поясняет эксперт.

Из-за публичного выражения своей позиции пострадали и преподаватели нескольких пермских вузов. Из Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета был уволен политолог, председатель реготделения движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иностранным агентом) Виталий Ковин, внесенный в реестр иностранных агентов. А филиал НИУ ВШЭ в Перми уволил преподавателя, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Динару Гагарину. В приказе об увольнении, опубликованном госпожой Гагариной, указано, что причиной расторжения контракта стали посты преподавателя в соцсетях, содержащие ненормативную лексику и информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.

С давлением в связи с оппозиционными и антивоенными высказываниями столкнулись также руководители отдельных муниципальных учреждений Перми. Директор ДК им. Пушкина Олег Мясников покинул должность после публикаций в соцсетях постов с критикой признания ДНР и ЛНР. А руководитель МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис официально покинул должность по собственному желанию. По одной из версий, его увольнение могло быть связано с публикацией, в которой руководитель учреждения выразил свое отношение к боевым действиям на Украине. Сам господин Кис, впрочем, эту информацию не подтверждает.

Кроме Перми резонансные судебные процессы по статье о дискредитации вооруженных сил весной 2022 года проходили в Кудымкаре. Главный редактор местной газеты «Парма-Новости» Яна Яновская была оштрафована на 50 тыс. руб. за авторскую колонку в газете и на 30 тыс. руб. за пост в соцсети.

Суд также назначил штрафы для главного режиссера Коми-Пермяцкого драматического театра Юлии Беляевой и актрисы Ксении Отиновой. Госпожа Беляева была оштрафована на 30 тыс. за пост в соцсети «ВКонтакте». Госпожу Отинову суд дважды признал виновной в нанесении на стены домов надписей, «направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», и назначил два штрафа — 15 тыс. и 30 тыс. руб.

Избиратели проголосовали спокойно К сентябрю протестная активность в Кудымкаре сошла на нет, и на выборах в местную думу победили кандидаты от «Единой России». Они получили 22 из 25 вакантных мест, КПРФ достался один мандат, еще два думских кресла получили кандидаты-самовыдвиженцы.

Яна Яновская планировала участвовать в выборах по одному из округов как самовыдвиженец. Однако территориальная избирательная комиссия отказала кандидату в регистрации. ТИК мотивировала свое решение тем, что фамилии, имена и отчества избирателей в подписных листах были записаны сборщиком подписей, а не самими избирателями.

Параллельно с выборами в Кудымкарскую думу с 9 по 11 сентября проходило голосование за депутатов Лысьвенской гордумы, дум Губахинского и Пермского муниципальных округов. Во всех представительных органах большинство мандатов получили кандидаты от «Единой России». Председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин оценил эти кампании как «спокойные» и отметил отсутствие нарушений на избирательных участках.

По мнению политического консультанта Людмилы Ознобишиной, результаты «Единой России» на муниципальных выборах можно объяснить тем, что «тема отношения к спецоперации воспринимается как федеральная, а выборы проходили на местном уровне, где иное восприятие проблем». «Более того, в тех округах, где была конкуренция, побеждали кандидаты, выбравшие основой для кампаний линию малых, максимально конкретных дел»,— отмечает эксперт.

Виктор Соколов объясняет победы «Единой России» на муниципальных выборах «политической апатией» избирателей и отсутствием активности со стороны оппонентов партии власти. «К сожалению, другие партии не смогли отыскать новые лица, идеи, способные привлечь избирателей на участки. А главное — оппонентам партии власти не хватает созидательных действий. В условиях снижения политической активности для победы «Единой России» достаточно минимальных действий по привлечению на участки лояльного электората и выдвижению в депутаты кандидатов из бюджетных учреждений, поддерживаемых местными администрациями»,— поясняет политтехнолог.

«Оппозиционные партии в нынешних условиях не сильно отличаются от «Единой России» по своим публичным заявлениям. В такой ситуации избиратель, не имеющий четких предпочтений, выбирает более крепкий бренд»,— соглашается Андрей Денисенко.

КОНСТАНТИН КАДОЧНИКОВ

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