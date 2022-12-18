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Коммерсантъ FM
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Скандалы посостязались с доходами

С какими результатами заканчивается ЧМ по футболу в Катаре

Международная федерация футбола назвала чемпионат мира в Катаре самым коммерчески успешным в истории. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что доходы организации от этого мундиаля превысили заработок четырехлетней давности на $1 млрд. На этом список исторических достижений не заканчивается, футбольные чиновники ожидают, что турнир соберет рекордную телеаудиторию, а сборные рассчитывают получить от международной федерации беспрецедентные призовые. Но есть и не столь радужные финансовые итоги чемпионата мира. Собеседники “Ъ FM” склонны считать его не столько успешным, сколько удивительным. Почему? Расскажет Григорий Колганов.

Фото: Marko Djurica, Reuters

Фото: Marko Djurica, Reuters

$10,5 млрд — столько на чемпионате мира заработала ФИФА, страна хозяйка, в свою очередь, рассчитывает получить доход в $17 млрд. В совокупности это больше ВВП Сенегала — самого бедного участника турнира. В эту сумму входит прибыль от продажи билетов, сувениров и туризма. Но основная часть дохода — выручка от реализации прав на телетрансляцию. В ФИФА рассчитывают, что нынешний мундиаль соберет у экранов больше половины населения планеты, 5 млрд человек, и эти цифры говорят сами за себя, отметил доктор экономических наук, руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Финансового университета Илья Солнцев:

«Основной драйвер — это рост аудитории, именно она интересна и вещателям, и медиа, и спонсорам. И если ФИФА удается доказать, что людей, которые смотрят трансляции матчей, станет больше то, соответственно, стоимость телепоказа увеличивается. Другое дело, что вряд ли эта тенденция станет долгосрочной. Все-таки экономическая ситуация в мире не очень хорошая, так что и на футбол тоже денег будет оставаться меньше».

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Это уже заметно по спонсорским доходам ФИФА: если общая выручка стала рекордной, то вот от партнеров федерация получила меньше, чем на двух предыдущих мундиалях, — $1 млрд с небольшим. Многие крупные рекламодатели перед турниром в Катаре отказались от сотрудничества с международной организаций. Свою роль сыграли и коррупционные скандалы, и разговоры о нарушении прав человека в стране, и нестандартное время проведения первенства, подчеркнула директор по развитию холдинга «Спорт Бизнес Консалтинг» Александра Савраева:

«От сотрудничества, в частности, отказались Castrol, Continental, Emirates, Johnson & Johnson, Sony. Понятно, что за счет того, что чемпионат мира был перенесен с летнего периода на ноябрь-декабрь, есть некоторое смещение интереса.

Турнир заканчивается за неделю до католического Рождества, и вся предпраздничная повестка для спонсоров, конечно, перекрывает футбольные новости.

И еще очень важный момент — для многих компаний продажа продукции в летний сезон была более выгодна, например, для алкогольных брендов».

Однако спонсоры, которые остались с ФИФА, судя по всему не разочарованы. Adidas, например, рассчитывает заработать на чемпионате мира почти $425 млн и увеличить свою годовую выручку на треть. Ожидания компании столь оптимистичны во многом благодаря выходу в финал мундиаля Аргентины, которую экипирует немецкий бренд. Сама команда во главе с Лионелем Месси претендует на $42 млн, — это призовые обладателю трофея. Впрочем, капитан сборной зарабатывает почти столько же за год, так что по меркам звезд турнира это скромные цифры.

Футбольный КАТАРсис. Специальный проект “Ъ FM”

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Гораздо важнее, что страна-победитель получит рост макроэкономических показателей. Как пишет агентство Bloomberg, в первые месяцы после турнира увеличиваются индексы и экспортные доходы триумфатора. И это правда, рассказал руководитель проектов Лаборатории исследований спорта ВШЭ Глеб Васильев: «Это касается и роста производительности труда, и роста прочих макроэкономических показателей. На первую величину среди прочего влияет и уровень счастья населения.

Вообще мегасобытия стимулируют туризм и повышают престиж страны на международной арене. Кроме того, чемпионат мира — это очень хорошая площадка для налаживания связей, потому что большое число бизнесменов и политиков встречаются в достаточно приятной соревновательной обстановке. В ходе такой коммуникации, естественно, налаживаются какие-то партнерства, которые в обычных условиях организовать было бы сложно».

Кстати, деньги заработают не только сборные и государства, но и клубы. ФИФА платит им за то, что игроки в лучшем случае отрываются от тренировок, а в худшем — получают травмы в течение мундиаля. Выплата зависит от числа представителей клуба на международном турнире и сыгранных ими матчей. Больше всего выручат английский «Манчестер Сити» (свыше $5,5 млн) и испанская «Барселона» (около $5 млн). Заработают даже российские команды, правда, в этом случае количество нулей резко уменьшается: $1 млн на шесть клубов.

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Иван Хорушевский

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