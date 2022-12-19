Оценки выше ожидаемого

Подводя итоги года, финансовые организации, краевые власти и пермские предприятия приходят к выводу, что их худшие экономические прогнозы не сбылись. Вместе с тем они не отрицают, что экономике Прикамья, в значительной степени ориентированной на экспорт, из-за санкций пришлось нелегко. Эксперты ожидают начала восстановления экономики во второй половине следующего года. Однако для этого необходимо оказать предприятиям региона поддержку и провести серьезную работу по импортозамещению иностранных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эксперты считают, что бизнес Прикамья быстрее, чем ожидалось, адаптировался к внешним ограничениям Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Власти Прикамья обсудили вопросы адаптации экономики в новых финансовых условиях на пермском инженерно-промышленном форуме (На фото: слева направо — вице-премьер правительства Пермского края Алексей Чибисов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин) Фото: пресс-служба губернатора пермского края Следующая фотография 1 / 2 Эксперты считают, что бизнес Прикамья быстрее, чем ожидалось, адаптировался к внешним ограничениям Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Власти Прикамья обсудили вопросы адаптации экономики в новых финансовых условиях на пермском инженерно-промышленном форуме (На фото: слева направо — вице-премьер правительства Пермского края Алексей Чибисов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин) Фото: пресс-служба губернатора пермского края

По оценке Банка России, ситуация в экономике страны развивается лучше, чем предполагалось ранее. «Мы считаем, что бизнес быстрее, чем ожидалось, адаптировался к внешним ограничениям, которые сегодня очень серьезные. Не сразу, но постепенно развивалось импортозамещение, компании выходили на новые рынки сбыта. Позитивная ситуация наблюдается в промышленности и сельском хозяйстве. В случае с сельским хозяйством это обусловлено тем, что в этом году в РФ был собран хороший, можно сказать, рекордный урожай по многим культурам»,— рассказал в рамках круглого стола «Адаптация экономики к новым финансовым условиям» на Пермском инженерно-промышленном форуме заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов. Складывающаяся картина позволила ЦБ улучшить экономические прогнозы: сейчас регулятор считает, что по итогам 2022 года ВВП России снизится не на 4%, как предполагалось летом, а на 3–3,5%.

В Пермском крае, по данным регионального отделения Центробанка, ситуация в экономике развивается в соответствии с общероссийскими тенденциями, но имеет ряд особенностей в силу специфики отраслевой структуры. «Многопрофильность пермского бизнеса также позволила нашей экономике адаптироваться лучше и быстрее, чем это прогнозировалось весной и летом. По итогам трех кварталов по Пермскому краю мы отмечаем положительную динамику по добыче нефти, производству готового металлопроката, кирпича, лесоматериалов, бумаги и картона. Поддержку экономике региона во многом оказывают возросший спрос со стороны государственного сектора и реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе приуроченных к 300-летию Перми»,— сообщил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Вместе с тем, по его словам, из-за того что экономика Прикамья в большей степени ориентирована на экспорт, она оказалась особенно чувствительна к ограничениям внешней торговли. В наиболее затруднительном положении оказались химические предприятия, которые традиционно поставляли свою продукцию на Запад. После введения санкций некоторые из них были вынуждены сократить производство. В связи с тем что доля химической отрасли в ВВП Пермского края гораздо выше, чем в ВВП России в целом, индекс спада выпуска товаров и услуг в регионе оказался чуть больше среднего по стране — 5,8 в ноябре, в то время как в среднем по РФ — 2,7. В силу этого в крае медленнее растет индикатор бизнес-климата: к концу ноября он составил чуть выше –5, а в целом по стране уже вышел в плюс, незначительно превысив ноль.

Годовая инфляция в регионе почти сравнялась с общероссийской, снизившись с 20,38% в апреле до 12,9% в октябре (по России с 17,6% до 12,6%). К замедлению темпов инфляции привели повышение предложения отечественных продуктов питания и сдержанная потребительская активность на рынке непродовольственных товаров длительного пользования. Главной причиной более высокой инфляции в Прикамье господин Моночков считает возросший спрос на строительные материалы из-за амбициозных планов края по строительству жилья — в целом в 2022 году в регионе должно быть построено 1,45 млн кв. м жилья.

Второй месяц подряд реготделение ЦБ фиксирует снижение ценовых ожиданий бизнеса (прогнозируемых предприятиями цен на реализуемую ими продукцию). В основном снижение наблюдается в сфере торговли на фоне негативных ожиданий относительно спроса на продукцию, объяснил глава отделения Банка России по Прикамью.

Кредитная активность пермского бизнеса находится на высоком уровне: задолженность юрлиц и ИП по кредитам в рублях в регионе в настоящий момент на 34,8% выше, чем в аналогичный период прошлого года, по России прирост составил лишь 22,7%. Одной из причин значительного роста кредитной задолженности пермских предприятий Алексей Моночков назвал большой спад кредитования бизнеса в 2020–2021 годах. «Получился такой эффект „отскока“»,— отметил он. К росту рублевых кредитов привело и перекредитование предприятий, которые ранее кредитовались за рубежом. «Кроме того, банки сообщают, что ряд крупных предприятий региона заинтересованы в получении кредитов на инвестиционные цели. Сохранение инвестиционных процессов позволяет нам смотреть в будущее с определенной долей оптимизма и ожидать восстановительного роста экономики Пермского края. По нашим прогнозам, он начнется во втором полугодии следующего года»,— пояснил руководитель пермского отделения ЦБ.

Логистические выводы Что касается непосредственно производственных показателей, то здесь ситуация тоже сложилась лучше, чем ожидалось. В министерстве промышленности и торговли Пермского края прогнозировали, что индекс промпроизводства в регионе к концу года снизится на 5–6% по сравнению с 2021 годом. Падение произошло, но не такое значительное: в январе — октябре индекс составил 98,9% к аналогичному периоду прошлого года. Первый заместитель главы краевого минпрома Елена Дегтярева подтвердила наличие проблем у предприятий химического комплекса. Она отметила, что сложности, возникшие у флагманов экономики региона — «Уралкалия» и «Метафракса» — отражаются на всей промышленности Пермского края, так как эти предприятия являются ключевыми заказчиками для 100–150 прикамских компаний. Поэтому, чтобы стабилизировать экономику региона в целом, краевые власти сейчас помогают этим крупным холдингам решать логистические проблемы и вопросы импортозамещения, искать новые рынки сбыта.

Больше всего рисков и опасения, по словам госпожи Дегтяревой, было как раз в части возможностей импортозамещения, так как технологический процесс многих предприятий зависит от импортных компонентов и комплектующих. Преодолеть возникшие с их поставкой сложности помогает реверс-инжиниринг (обратное проектирование), который Пермский край начал активно осваивать во время введения санкций в 2014 году. На данный момент удалось импортозаместить около 25% необходимых предприятиям технологий. «Это долгоиграющая история. Например, разработка импортозамещающих решений для отрасли машиностроения занимает один-два месяца. Этого периода хватает, чтобы наладить производство нужной детали. А вот для химии самая быстрая задача была реализована за шесть месяцев, решение самой длительной у нас когда-то заняло почти три года»,— поделилась замминистра. Материалы и технологии, заместить которые пока не удалось, компании продолжают искать у доступных сегодня зарубежных поставщиков.

Нарушение логистики также стало серьезным испытанием, так как сильно затруднило начатую регионом несколько лет назад работу по продвижению на новые рынки. Тем не менее эта работа была продолжена. «Мы стали искать новых покупателей для наших компаний, выходили на крупнейшие холдинги. Недавно подвели итоги наших бизнес-миссий в этом году. В результате этого законтрактовали около 17 млрд руб. Это, на самом деле, очень неплохой результат»,— сообщила Елена Дегтярева.

По мнению председателя регионального отделения «Деловой России», директора Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрия Теплова, большую роль в спаде экономики сыграли не столько возникшие в действительности проблемы, сколько изначально сформированные негативные ожидания. «На всех уровнях давались крайне неблагоприятные прогнозы. Естественно, предприятия стали задумываться, стоит ли вкладывать денежные средства в развитие производства, запускать ли новые инвестпроекты. Для того чтобы экономика получила некий толчок, кто-то должен дать позитивный сигнал. Это может сделать, в частности, правительство региона. Предприятиям необходимо услышать, что ситуация будет относительно стабильной, чтобы развиваться дальше»,— говорит господин Теплов.

Сам он предпосылок для ухудшения ситуации в российской и региональной экономике в следующем году не видит. Инфляция, по его прогнозу, должна быть довольно низкой из-за относительно невысокого в настоящий момент курса валют, сниженного потребительского спроса и стабильных цен на нефть в России. Перспективы для дальнейшего осуществления экспорта, по его словам, тоже есть, меняется лишь направление, а необходимость импортозамещения открывает перед компаниями региона новые возможности. «Многие наши предприятия сегодня находятся на пике загрузки, так как получают много заказов на фоне ухода с российского рынка зарубежных компаний. Однако им нужен некий стимул, поддержка со стороны государства, с которой сегодня, к сожалению, все не очень хорошо. В частности, государственные программы кредитования предприятий в последние пару лет ощутимо ухудшились, число доступных финансовых инструментов и интересных банковских продуктов сильно сократилось. Думаю, нужно поработать в этой части, и тогда мы быстро увидим позитивные изменения»,— резюмировал глава реготделения «Деловой России».

ЕКАТЕРИНА АРТЕМОВА