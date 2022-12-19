Что год грядущий нам готовит?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова, редактор GUIDE «Итоги года»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова, редактор GUIDE «Итоги года»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Невероятно сложно поводить итоги 2022 года. Что можно сказать о региональной новостной повестке, в то время как все внимание приковано к мировым новостям? Все сферы жизни начали зависеть от них. Общественная жизнь, политика, экономика и бизнес — буквально все. Подводя итоги года, мы не можем не говорить о том, как на результатах труда отразилась специальная военная операция, начатая на Украине, и последовавшие за этим западные санкции.

Еще в феврале экономике предрекали тяжелые времена. Многие предприятия на себе ощутили последствия отказа от сотрудничества зарубежных компаний. Сегодня они вынуждены адаптироваться к новым условиям. Пока говорить о том, все ли смогли — довольно сложно. Можно только сказать, что самые плохие прогнозы не оправдались. Возможно, новые сложности еще впереди. Пока же ясно одно: несмотря ни на что — работа продолжается. Люди не замерли в ожидании худшего, а продолжают работать и делать то, что могут в текущих условиях.

Строить прогнозы на будущее — дело неблагодарное. А уж тем более с учетом того, что последние два года жизнь подкидывает нам такие события, которые нельзя было вообразить. Строить планы на будущий год даже странно. И что же делать? То, что можем, и, то, на что способны: жить, работать, любить и заботиться о своих родных и близких. Думаю, что в этот Новый год у большинства людей на планете, независимо от места жительства, религиозных и политических взглядов, будет одно общее желание. И пусть оно сбудется.