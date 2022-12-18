Председателя гордумы Каменска-Уральского оштрафовали по требованию прокуратуры

Спикера городской думы Каменска-Уральского Валерия Пермякова оштрафовали на 5 тыс. руб. за то, что он не рассмотрел обращения граждан. В прокуратуру Каменска-Уральского обратились граждане с просьбой проверить соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным региональной прокуратуры, 24 августа в думу обратились представители спортивной общественности с вопросом создания аллеи спортивной славы в Каменске-Уральском.

В нарушение требований ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» в установленный 30-дневный срок обращение не было рассмотрено, а ответ на него не подготовлен. «В связи с ненадлежащим рассмотрением обращения нарушены права и законные интересы заявителей. По результатам проверки прокуратура Каменска-Уральского в отношении председателя Думы Каменск-Уральского городского округа возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского оштрафовал председателя на 5 тыс. руб. Постановление мирового судьи не вступило в законную силу.

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