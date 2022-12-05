Молдавия с декабря временно прекращает поставки газа из России

Министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну заявил, что с декабря правобережная Молдавия временно отказывается от поставок газа из России. По его словам, весь объем российского газа будет поступать в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республика (ПМР). Господин Спыну пояснил, что Приднестровье сможет обеспечить 100% потребностей Молдавии в энергии.

«Впервые правый берег (Днестра.— "Ъ") будет обеспечиваться газом из альтернативных "Газпрому" источников… Весь объем газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье»,— сказал Андрей Спыну на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Господин Спыну пояснил, что оплачивать российский газ будут Приднестровье и местная газораспределительная компания.

Андрей Спыну также сообщил, что Приднестровье сможет покрыть 100% поставок энергии в Молдавию. По его словам, Тирасполь и Кишинев заключили соглашение о поставках электроэнергии в Молдавию с декабря по март. Господин Спыну пояснил, что Приднестровье будет оплачивать только транспортировку газа, долг за него будет оседать на балансе молдавской энергетической компании «Молдовагаз». Решение связано с тяжелым экономическим положением ПМР.

«На данный момент у нас есть договоренность, что Молдавская ГРЭС будет поставлять нам 100% необходимой электроэнергии, существует возможность, что нам вообще не придется закупать электроэнергию в Румынии. Они получат 5,7 млн куб. м газа в сутки, этого будет достаточно»,— сказал господин Спыну (цитата по «РИА Новости»).

Андрей Спыну дополнил, что сегодня, 5 декабря, комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядится о снижении тарифа на электроэнергию в декабре на четверть, до 4 леев ($0,2) за кВт•ч.

В ноябре «Газпром» заявил о планах сократить поставки топлива в Молдавию. Компания утверждала, что с конца сентября республика продает часть поступающего по контракту газа Украине. В Киеве позже пояснили, что речь идет о законных операциях по виртуальному реверсу. «Газпром» отказался от сокращения поставок.

В 2021 году «Молдовагаз» перезаключил договор на поставки российского газа на пять лет, до 2026 года. Соглашение было заключено при условии выплаты долга «Молдовагаза», который тогда оценивался в $709 млн. В стране также с 2021 года действует режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса. 2 декабря его продлили еще на два месяца, до февраля 2023 года.

Об отношениях между Молдавией и Приднестровьем — в материале «Ъ» «Молдавия и Приднестровье замерзли в нерешительности».

Олеся Павленко