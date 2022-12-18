Армия Германии столкнулась с дефектами при использовании БМП Puma

Власти Германии выступают за модернизацию боевых машин пехоты (БМП) Puma, которая спустя годы после ее появления все еще страдает от технических проблем, пишет Spiegel. Командир 10-й танковой дивизии генерал-майор Рупрехт фон Батлер заявил, что в ходе учений оперативная готовность систем упала до нуля, что стало «полным провалом».

«Оперативная готовность 18 боеспособных БМП Puma упала до нуля за последние восемь дней учений. Так что это полный провал. Две последние Puma, еще готовые к бою, также выбыли из строя во время стрельб через полтора часа с дефектами башни»,— написал господин Батлер в письме руководству армии и Министерству обороны ФРГ, на которое ссылается Spiegel.

По его словам, военные знали о дефектах БМП Puma, однако они не возникали с такой частотой. Машины перемещались только на стрельбища в низинах Северной Германии и не подвергались там чрезмерной нагрузке.

Издание отмечает, что письмо вызвало озабоченности в Министерстве обороны Германии, поскольку речь идет о технике, которая со следующего года должна использоваться в Силах быстрого реагирования НАТО.

Дарья Эрозбек