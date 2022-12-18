Главные анонсы 19–25 декабря

19 декабря, понедельник

В Минске президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

В Москве пройдет пресс-конференция генсека ОДКБ Станислава Зася в формате видеомоста «Москва—Астана—Бишкек—Ереван—Минск» об итогах деятельности организации в 2022 году.

20 декабря, вторник

В Москве пройдет заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, где представит доклад об актуальном состоянии дел в организации.

Россиянин Юрий Мартышев, осужденный в США по обвинению в кибермошенничестве, выйдет на свободу, после чего его должны депортировать в Россию.

Планируется запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста.

21 декабря, среда

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества в формате видеоконференцсвязи.

В Москве запланирован доклад министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития этих территорий.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступит с отчетом о деятельности правительства города в Московской городской думе.

22 декабря, четверг

В Москве президент РФ Владимир Путин проведет очное заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

В Москве пройдет последнее заседание осенней сессии Госдумы.

В Тбилиси городской суд проведет заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в связи с заключением врачей о состоянии его здоровья.

23 декабря, пятница

В Москве пройдет 536-е пленарное заседание Совета федерации РФ.

24 декабря, суббота

В Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси проведет встречу со своими коллегами из стран Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

25 декабря, воскресенье

Католики разных стран отметят Рождество.