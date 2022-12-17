Президент Перу отказалась уходить в отставку

Недавно избранная президент Перу Дина Болуарте заявила, что не покинет пост на фоне протестов, вспыхнувших после свержения своего предшественника Педро Кастильо. Она также призвала Конгресс ускорить проведение выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дина Болуарте

Фото: Sebastian Castaneda, Reuters Дина Болуарте

Фото: Sebastian Castaneda, Reuters

«Что решает моя отставка? Мы будем здесь, твердо, до тех пор, пока Конгресс не примет решение о назначении выборов»,— заявила госпожа Болуарте своим согражданам на следующий день после того, как законодатели проголосовали против законопроекта о проведении выборов в декабре 2023 года (цитата по AFP). В случае одобрения это были бы досрочные выборы.

Педро Кастильо объявили импичмент и арестовали 7 декабря после того, как он попытался распустить Конгресс. В ходе начавшихся после этого протестов погибли по меньшей мере 18 человек. Большинство погибли в столкновениях с силами безопасности, включая военных. Протестующие требуют освобождения господина Кастильо, отставки Дины Болуарте и закрытия Конгресса, а также немедленных всеобщих выборов.

В телевизионном обращении к нации нынешний президент заявила, что если военные на улицах были вооружены, то с целью «защиты» граждан Перу, потому что жестокость действий во время протестов слишком часто носила скоординированный, а не спонтанный характер. «Эти группы возникли не в одночасье. Они тактически организовались, чтобы перекрыть дороги»,— подчеркнула президент.

Подробнее о смене власти читайте в публикации «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Мария Федотова