В Германии нашли часть похищенных из дрезденского музея сокровищ

Прокуратура Дрездена в ночь на 17 декабря изъяла значительную часть сокровищ, похищенных из дрезденских «Зеленых сводов» осенью 2019 года. 31 предмет был изъят в Берлине и перевезен в Дрезден в сопровождении спецподразделений полиции.

«Были обнаружены… украшение шляпы и нагрудная звезда польского ордена Белого орла из бриллиантового набора. Среди прочего отсутствуют поврежденные во время ограбления Дрезденский белый бриллиант и большой нагрудный бант принцессы Амалии Августы»,— уточняется в пресс-релизе на сайте Саксонской государственной канцелярии. Культурные ценности проверят на предмет подлинности.

25 ноября 2019 года грабители проникли в «Зеленые своды» в Дрездене, одну из крупнейших сокровищниц в Европе. Они похитили драгоценности на сотни миллионов евро, в том числе три набора ювелирных изделий XVIII века и комплекты украшений с бриллиантами.

Андрей Сапожников