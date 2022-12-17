Умер тренер по боксу Валерий Белов

На 76-м году жизни умер Валерий Белов, советский и российский боксер и тренер по боксу, готовивший к боям чемпионов мира Костю Цзю и Александра Поветкина. Причины смерти не сообщаются.
Валерий Белов
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
«Валерий Иванович Белов ушел из жизни»,— рассказал ТАСС собеседник в команде Александра Поветкина.
Валерий Белов начал тренерскую карьеру в 1974 году, был удостоен звания заслуженного тренера СССР. Он готовил к международным соревнованиям национальные сборные СССР и Гватемалы, в двухтысячных годах работал с молодыми спортсменами в подмосковном клубе «Витязь».