Турция обвинила Грецию в попытке перехвата боевых самолетов

Минобороны Турции заявило о попытке греческих ВВС воспрепятствовать миссии НАТО, проходившей в международном воздушном пространстве над Эгейским морем. Учебную миссию Nexus Ace осуществляли турецкие ВВС в координации с НАТО.

«Боевые самолеты, самолеты обеспечения наших ВВС и самолеты ДРЛО по заказу НАТО выполнили учебно-тренировочную миссию Nexus Ace по согласованию с НАТО в международном воздушном пространстве Эгейского моря в рамках взаимного обучения»,— сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter (цитата по CNN Turk). Миссии попытались помешать греческие самолеты, однако она была успешно завершена усилиями турецких ВВС, сообщили в военном ведомстве.

Греко-турецкие отношения сопровождаются взаимной враждой и непродолжительными периодами примирения начиная со времени, когда Греция получила независимость в 1821 году от Османской империи. Обе страны являются членами НАТО с 1952 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Турция обостровила греческий вопрос».

Мария Федотова