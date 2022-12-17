Премьер-министром Ирландии избран Лео Варадкар

Лео Варадкар вновь стал премьер-министром Ирландии, на этом посту он сменил Майкла Мартина. Господина Варадкара выдвинули в премьеры во время запланированной передачи полномочий на заседании нижней палаты парламента Ирландии, сообщает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лео Варадкар

Фото: File Photo, Reuters Лео Варадкар

Фото: File Photo, Reuters

Лео Варадкар ранее занимал пост премьер-министра с 2017 по 2020 год.

Господин Мартин занял пост после выборов в 2020 году, на которых было подписано коалиционное соглашение между его партией Fianna Fail и партией господина Варадкара Fine Gael. Тогда стороны договорились, что Майкл Мартин будет занимать руководящую должность с Лео Варадкаром в качестве его заместителя в течение первой половины пятилетнего срока, затем они обменяются должностями.

Fianna Fail и Fine Gael — центристские партии, которые доминировали в ирландской политике на протяжении десятилетий, но никогда раньше не формировали правительство вместе. Их коалиционное соглашение исключило леворадикальную националистическую партию Sinn Fein, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах 2020 года, но не смогла собрать достаточной поддержки для управления страной.

Мария Федотова