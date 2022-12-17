Андрей Филатов переизбран президентом Федерации шахмат России

В Москве на XV съезде Федерации шахмат России (ФШР) был переизбран ее президент, этот пост остался за Андреем Филатовым. Также делегаты съезда единогласно признали работу ФШР удовлетворительной.

Помимо господина Филатова на пост главы ФШР претендовал гроссмейстер Сергей Карякин. «По итогам голосования действующий президент Андрей Филатов победил со счетом 58:7»,— сообщает ФШР. Два бюллетеня признаны недействительными.

Съезд также избрал почетным президентом ФШР многократного чемпиона мира Анатолия Карпова.

ФШР объединяет шахматные федерации российских регионов и является членом Международной шахматной федерации. Федерация создана в 1992 году как преемник Шахматной федерации СССР. Высшим руководящим органом по уставу является съезд федерации, который созывается не реже чем раз в четыре года.

Мария Федотова