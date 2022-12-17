Кличко заявил о возобновлении работы метро в Киеве

Метро в Киеве сегодня, 17 декабря, возобновит работу, сообщил мэр города Виталий Кличко. Работа городского метрополитена была приостановлена накануне, он использовался только как укрытие.

«Сегодня утром, в 7:30 (8:30 по мск) возобновляет работу киевское метро»,— написал господин Кличко в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что в городе восстановлено водоснабжение. По его словам, тепло есть у половины жителей Киева, энергоснабжение — у 2/3 киевлян. При этом он отметил, что дефицит электроэнергии по-прежнему значителен.

Вчера, 16 декабря, по всей Украине ввели экстренные аварийные отключения электроэнергии. Оператор электроэнергетической системы страны «Укрэнерго» объявил чрезвычайную ситуацию. По данным компании, на Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

О военной операции РФ на Украине и ее последствиях — в материале «Ъ».

Лаура Кеффер