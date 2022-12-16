В Киеве полностью остановлена работа метро

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа городского метрополитена полностью остановлена. При этом, отметил он, станции метро в настоящее время доступны как бомбоубежища.

«Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия»,— написал господин Кличко в Telegram-канале.

Также прекращено движение поездов по линиям Харьковского метрополитена. Отсутствует питание на подстанциях Днепропетровского метрополитена, остановлена работа всех технических рейсов электротранспорта.

Сегодня, 16 декабря, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах Киеве, Харькове, Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях. Многие города остались без тепло- и электроснабжения. Официальные лица Украины обвиняют в нанесении ракетных ударах Россию. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Милена Костерева